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Ловись, рыбка: Ford научился добывать пластик из океана и уже использует его в своих автомобилях

Автор: Константин Широкун

Внедорожник Ford Bronco Sport стал первым автомобилем, детали которого сделаны из полностью переработанного пластика, выловленного в океане. В будущем ассортимент элементов из такого вторсырья станет шире.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Ford.

Ford стал первым автопроизводителем, который начал использовать пластиковый мусор, выловленный в океяне, для производства автомобильных деталей. Из него выполнены зажимы жгута проводов в салоне Bronco Sport. Главным источником для добычи пластика являются утерянные или выброшенные рыболовецкие сети.

Американский автопроизводитель заявляет, что переработанный нейлон по прочности и долговечности не уступает ранее использовавшимся деталям. Вторичное использование пластика позволяет компании экономить до 10% затрат и меньше расходовать энергии для производства. Что еще более важно, эта инициатива может помочь очистить океан, который остро нуждается в нашей помощи.

По данным фонда Pew Charitable Trusts, ежегодно в океан попадает до 13 миллионов тонн пластика. Компания DSM Engineering Materials стимулирует создание рабочих мест, собирая как можно больше этого пластика из Индийского океана и Аравийского моря. Эта компания поставляет выловленный в океанах пластик во многие отрасли. Ford стал первым автопроизводителем.

Выброшенные нейлоновые рыболовные сети собираются, пластик промывается морской водой, сушится и экструдируется для образования небольших гранул, которые затем отливаются под давлением в зажимы нужной формы. Хомуты весят около пяти грамм и крепятся по бокам сидений второго ряда Bronco Sport для направления проводов, питающих боковые подушки безопасности.

Напомним, что АвтоКрАЗ выплатил долги по зарплате и на 2022 год собрал заказов на 1000 грузовиков. В текущем году компания освоила несколько новых для себя продуктов.

Ранее мы сообщали, что стали известны модели Toyota, которые первыми получат инновационные твердотельные батареи. Новая разработка появится на гибридах компании.

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Автомобильный рынок