Культ Tesla: детские квадроциклы Cyberquad перепродают вдесятеро дороже

Многие покупатели детских квадроциклов Cyberquad от Tesla решили их перепродать. Спустя всего несколько дней после выхода модели на рынок на онлайн-площадках появились объявления с десятикратной наценкой.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Ebay.

Как мы ранее писали, американский производитель электромобилей продавал необычный детский квадроцикл Cyberquad по 1900 долларов. Теперь же многие покупатели решили воспользоваться магией бренда Tesla - и выставили свои квадроциклы на продажу по более высокой цене.

Причем особо не стесняясь - на интернет-аукционе eBay квадроциклы Tesla Cyberquad перепродают с огромной наценкой.

Самые смелые (или, правильнее сказать, жадные) продавцы предлагают приобрести квадроцикл за 17000 долларов, что почти в 10 раз больше изначальной стоимости. Стоимость большинства Cyberquad, представленных на eBay, варьируется от 4000 до 6000 долларов.

Tesla Cyberquad for Kids – это электрический квадроцикл, который оснащен литий-ионным аккумулятором и рассчитан на дальность хода 24 км. Электробайк может развивать скорость до 16 км/ч и способен полностью зарядиться от обычной бытовой розетки всего за пять часов. Ожидается, что Tesla готовит полноразмерный квадроцикл. Его премьера должна состояться одновременно с началом официальных продаж долгожданного пикапа Cybertruck.

Ранее мы сообщали, почему основатель Apple Стив Джобс ездил на автомобилях без номеров. Его самые любимые машины в последние годы жизни – серебристые родстеры Mеrcеdеs-Bеnz SL 55 AMG.

Напомним, что Tesla остановила продажи Model S и Model X за пределами США и Канады. Возобновление поставок ожидается не ранее второй половины следующего года.