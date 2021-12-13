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Культ Tesla: детские квадроциклы Cyberquad перепродают вдесятеро дороже

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Понедельник 13 декабря 2021 12:08
Культ Tesla: детские квадроциклы Cyberquad перепродают вдесятеро дороже Фото: Tesla Cyberquad (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Многие покупатели детских квадроциклов Cyberquad от Tesla решили их перепродать. Спустя всего несколько дней после выхода модели на рынок на онлайн-площадках появились объявления с десятикратной наценкой.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Ebay.

Как мы ранее писали, американский производитель электромобилей продавал необычный детский квадроцикл Cyberquad по 1900 долларов. Теперь же многие покупатели решили воспользоваться магией бренда Tesla - и выставили свои квадроциклы на продажу по более высокой цене.

Причем особо не стесняясь - на интернет-аукционе eBay квадроциклы Tesla Cyberquad перепродают с огромной наценкой.

Культ Tesla: детские квадроциклы Cyberquad перепродают вдесятеро дороже

Самые смелые (или, правильнее сказать, жадные) продавцы предлагают приобрести квадроцикл за 17000 долларов, что почти в 10 раз больше изначальной стоимости. Стоимость большинства Cyberquad, представленных на eBay, варьируется от 4000 до 6000 долларов.

Культ Tesla: детские квадроциклы Cyberquad перепродают вдесятеро дороже

Tesla Cyberquad for Kids – это электрический квадроцикл, который оснащен литий-ионным аккумулятором и рассчитан на дальность хода 24 км. Электробайк может развивать скорость до 16 км/ч и способен полностью зарядиться от обычной бытовой розетки всего за пять часов. Ожидается, что Tesla готовит полноразмерный квадроцикл. Его премьера должна состояться одновременно с началом официальных продаж долгожданного пикапа Cybertruck.

Ранее мы сообщали, почему основатель Apple Стив Джобс ездил на автомобилях без номеров. Его самые любимые машины в последние годы жизни – серебристые родстеры Mеrcеdеs-Bеnz SL 55 AMG.

Напомним, что Tesla остановила продажи Model S и Model X за пределами США и Канады. Возобновление поставок ожидается не ранее второй половины следующего года.

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