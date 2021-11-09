ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Концерн Hyundai впервые будет выпускать электромобили в США

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 11:00
Концерн Hyundai впервые будет выпускать электромобили в США Актуальный кроссовер Genesis GV70 (Фото: Hyundai)
Автор: Александр Мороз

Hyundai Motor Group освоит производство премиального внедорожника Genesis GV70 EV на своем заводе в Алабаме. Это будет первый электромобиль корейского концерна местной сборки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на BusinessKorea.

Концерн Hyundai впервые будет выпускать электромобили в США

Решение Hyundai начать производство электромобилей в США может показаться странным, ведь большинство автопроизводителей размещают производство в Китае, который в настоящее время является крупнейшим в мире рынком новых автомобилей.

Тем не менее, южнокорейский концерн проявляет серьезный интерес к растущему американскому сегменту электрического транспорта и собирается вложить около 7,4 млрд долларов в развитие своего бизнеса в США до 2025 года. Президент Байден заявил, что к 2030 году 50% всех продаж автомобилей в стране будет приходиться на электрокары. Частью этой политики являются субсидии производителям электромобилей в США. И корейцы наверняка хотят воспользоваться этими льготами.

Концерн Hyundai впервые будет выпускать электромобили в США

Премиальный бренд Hyundai Genesis выпустит полностью электрическую версию своего нового кроссовера GV70 в начале следующего года – модель встанет на конвейер завода в Алабаме. Таким образом GV70 EV станет первой полностью электрической моделью концерна Hyundai и его дочерних марок, которая будет производиться в США.

Актуальный кроссовер Genesis GV70 с бензиновыми и дизельными двигателями отлично продается, благодаря более дешевой в сравнении с конкурентами цене – от 41 тысячи долларов.

Концерн Hyundai впервые будет выпускать электромобили в США

Сообщается, что электрический GV70 - не единственная модель, производство которой планируется в Алабаме в ближайшем будущем.

Напомним, что линейка Genesis, премиального суббренда Hyundai, пополнилась первым электрическим кроссовером. Компания опубликовала характеристики парткетника GV60. Новинка предложена в трех модификациях, системой полного привода и функцией Boost.

Читайте РБК-Украина в Google News
Hyundai Motor электромобили
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения