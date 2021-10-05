В Калифорнии нашли поле с брошенными спорткарами Porsche

В Калифорнии обнаружились брошенные спорткары Porsche 928. Машины стоят под открытым небом, и у них есть владелец, который не намерен их ни продавать, ни ремонтировать.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Роскошный спорткар Porsche 928 - недооцененная автомобильная икона, которая должна была заменить 911-й. Модель выпускалась с 1977 по 1995 год и стала первым дорожным Porsche с двигателем V8.

После долгих лет игнорирования коллекционерами, 928-й наконец стал желанной классикой. Об этом говорит хотя бы тот факт, что совсем недавно Porsche 928, которым Том Круз управлял в известном фильме "Рискованный бизнес", был продан за астрономическую сумму в 2 миллиона долларов. Это самая большая цена в истории этой модели.

В отличие от культового 911-го у этого автомобиля было переднее расположение двигателя с водяным охлаждением. И тем не менее, он определенно заслуживает внимания.

Владелец этих Porsche 928, брошенных на поле в Калифорнии, явно всего этого не знает. Машины обнаружил американец Стив Роудс, когда искал место для съемок телешоу West World.

"Один из друзей землевладельца попросил его оставить на хранение несколько машин. И больше никогда к ним не возвращался", - пояснил Роудс.

На фотографиях видны не менее 13 различных Porsche 928 - от первых автомобилей без спойлеров с 4,5-литровыми двигателями до последних модификаций S4, оснащенным моторами объемом в пять литров.

Сухой климат Южной Калифорнии и тот факт, что модель имела кузов из оцинкованной стали и алюминиевых панелей, не позволил коррозии изуродовать спорткары. А вот электрическая начинка всегда была ахиллесовой пятой этого спорткара, так что вряд ли эти автомобили остались на ходу.

Их, конечно, можно привести в порядок, но, похоже, владелец потерял к своим машинам всякий интерес. При этом он заявляет, что продавать их категорически не желает. Пусть, мол, гниют себе дальше.

Увести машины под покровом ночи тоже не получится – въезд на участок лишь один, а у ворот установлены видеокамеры. Так что коллекционерам и поклонникам Porsche остается лишь ждать, когда владелец передумает.

А тем временем, ходят упорные слухи, что уже в следующем году автопроизводитель из Штутгарта может возродить эту знаковую модель. Поживем – увидим.

Рендеринг современного Porsche 928 от дизайнера Маруана Бембли, известного как The Sketch Monkey

Напомним, что спорткар Porsche 928, которым Том Круз управлял в известном фильме "Рискованный бизнес", продан за астрономическую сумму почти 2 млн долларов. Это самая большая цена в истории за автомобиль этой модели.