Итальянский дизайн и большие батареи: создатель Мивины будет продавать свои электромобили VinFast в США

На автосалоне в Лос-Анджедесе состоялась американская премьера вьетнамских электромобилей VinFast. Основателем компании является создатель знаменитого в Украине бренда "Мивина".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Car and Driver.

Ранее вьетнамский предприниматель Фам Нят Выонг долгое время проживал в Украине - именно он наладил в нашей стране производство вермишели быстрого приготовления "Мивина". Теперь одно из направлений деятельности предприимчивого вьетнамца - выпуск электромобилей под собственным брендом VinFast.

Среди рынков сбыта значится и Северная Америка. Поэтому на автосалоне в Лос-Анджелесе были представлены сразу две новинки VinFast: это компактный кроссовер VF e35 и среднеразмерный "паркетник" VF e36. Дизайн машин разрабатывало итальянское ателье Pininfarina.

Ожидается, что VF e35 будет приводиться в движение электромотором мощностью 204 л.с. Более крупный VF e36 получит полноприводную силовую установку в составе двух электродвигателей суммарной мощностью 408 л.с.

Для каждой модели будут предложено два варианта аккумуляторных батарей. Меньший VF e35 будет стандартно поставляться с батареей, которой хватит на 450 км пробега. Опционально же кроссовер можно оснастить тяговым аккумулятором, которого хватит на более чем 500 км. VF e36 получит запас хода в 480, или 675 км.

Генеральный директор VinFast Global Майкл Лошеллер сообщил, что первые серийные электромобили компании будут производиться во Вьетнаме и импортироваться в США и Канаду. Но уже проработан план, который позволит локализовать производство машин в Северной Америке, начиная со второй половины 2024 года. Компания приняла решение сначала сосредоточиться на рынке Калифорнии.

В Европе первыми, кто познакомится с вьетнамскими электромобилями, станут автомобилисты Германии, Франции и Нидерландов. И случится это не раньше конца 2022 года.

VinFast была основана в 2017 году, и уже в 2020-м продала 30 тысяч автомобилей во Вьетнаме. VinFast является частью более крупной империи Vingroup, которую возглавляет предприниматель-миллиардер Фам Нхат Вуонг.

Интересно, что у VinFast не будет традиционной модели дилерских продаж. Вместо этого компания намерена принять модель прямых продаж, впервые предложенную конкурентом электромобилей Tesla. Бронирование на кроссоверы открывается весной 2022 года, а поставки первых товарных машин запланированы на осень 2022 года.

Цены на электрические VinFast пока не объявлены, но заявлено, что аккумуляторы можно будет не покупать, а брать в аренду. Такой способ взаимоотношений автопроизводителя и клиента позволит последним установить на машине более продвинутую батарею в будущем, когда она станет доступной.

Напомним, что Hyundai показала свой флагманский кроссовер на электротяге. В серию машина пойдет через несколько лет под именем Ioniq 7.

Ранее стало известно, что показан бюджетный седан Skoda Slavia за 13 тысяч долларов. Новинки нацелена на страны с развивающейся экономикой.