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BMW по-особому отметит 50-летие своего спортивного подразделения

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Четверг 25 ноября 2021 16:37
BMW по-особому отметит 50-летие своего спортивного подразделения Фото: новый логотип BMW (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

В следующем году спортивное подразделение BMW M GmbH отметит 50-летие. Чтобы достойно отпраздновать это событие, компания представила новую эмблему и расширенную цветовую палитру с отсылками к прошлому.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, начиная с января 2022 года, покупатели моделей линейки BMW M смогут заказывать свои автомобили с новой эмблемой. Новый логотип отсылает нас к оригинальной эмблеме BMW Motorsport.

BMW по-особому отметит 50-летие своего спортивного подразделенияГоночные автомобили BMW Motorsport GmbH использовали аналогичные значки с 1973 года. В 1993 году BMW Motorsport GmbH сменила название на BMW M GmbH. Помимо нового лого, компания также анонсировала 50 новых вариантов окраски семейства BMW M, которые являются для компании знаковыми.

BMW по-особому отметит 50-летие своего спортивного подразделенияВ рамках празднования полувекового юбилея появится также и ряд автомобильных новинок. Баварцы покажут BMW M3 Touring, специальное трековое издание BMW M4 Coupé, а также новую BMW M2.

В BMW уже анонсировали, что премьеры новых спорткаров состоятся в рамках Concorso d’Eleganza Villa d’Este, фестиваля скорости в Гудвуде и во время 24-часовой гонки на Нюрбургринге.

Напомним, что новый Range Rover стартовал в Украине. Пятая генерация легендарной модели была представлена 24 ноября.

Ранее стало известно, что старый Nissan X-Trail продолжат выпускать. В Китае кроссовер прежнего поколения будет продаваться параллельно с новой машиной.

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