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iPhone научат управлять климат-контролем и настройками кресел в автомобилях

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Вторник 19 октября 2021 16:52
iPhone научат управлять климат-контролем и настройками кресел в автомобилях
Автор: Константин Широкун

"Яблочный" гигант собирается серьезно расширить функционал Apple CarPlay. Система, связывающая интерфейс iPhone с инфотейментом машины, получит доступ к множеству функций и сможет управлять настройками климатической установки, зеркал, кресел и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Bloomberg.

Модернизированная система получила пилотное название IronHeart и находится на ранней стадии прототипирования. Источники в Apple сообщают, что подключенный к автомобилю смартфон сможет контролировать забортную температуру, менять настройки климат-контроля, управлять подогревом и другими регулировками кресел, и даже получит доступ к основным приборам – спидометру, тахометру, а также датчику уровня топлива.

Аналитики уверены, что более глубокая интеграция Apple с автомобилем сделает эксплуатацию автомобилей более удобной и интуитивно понятной. Но не все автопроизводители ждут такого усовершенствования "яблочных" протоколов. Поддержку Apple CarPlay на сегодняшний день имеют около 600 моделей машин. Автопроизводители не спешат давать доступ Apple брать под контроль все новые системы.

Использование CarPlay на других экранах кроме главного мултимедийного поддерживает только BMW и Volkswagen, а открытие машины с помощью цифрового ключа CarKey – и вовсе только BMW.

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