Інноваційна технологія індукційного нагрівання - це про glo™ HYPER+

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glo призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції.
Пристрій glo — інноваційна технологія індукційного нагрівання тютюну, що має 2 режими: Standard і Boost. Саме режим Boost дає сильніше насичення, може нагріватися до температури до 270-280°C, але тривалість роботи у цьому режимі менша за режим Standard. Також девайси glo HYPER X2, HYPER+, HYPER+ UNIQ та PRO дають змогу здійснювати до 2-3 сесій* підряд та до 20 сесій** на одному заряді, а glo PRO SLIM забезпечує до 16 сесій на одному заряді*.
Пристрій для нагрівання тютюну glo HYPER+ (гло ХАЙПЕР ПЛЮС) відрізняється елегантним дизайном та представлений у чотирьох кольорах – синій, білий, чорний та золотий. Новий гло (glo) можна придбати на офіційному сайті myglo.com.ua, а також у деяких точках продажу, у магазинах glo Studio та спеціалізованих кіосках.
Якщо ви вирішили придбати glo HYPER +, то вам потрібно насамперед знати, як правильно ним користуватися. Для ознайомлення з роботою пристрою, у комплекті наявна інструкція користувача, яку ви також можете знайти на сайті компанії.
Якщо ви не знайшли або не зрозуміли, як користуватися пристроєм правильно, то можете зателефонувати у нашу службу технічної підтримки за номером 0 (800) 50-90-80 або 8008*** та детально дізнатися про всі особливості використання, яке виконується за наступним принципом:
Користуючись пристроєм glo HYPER + ви отримуєте:
* За умови повністю зарядженого акумулятора та може відрізнятися в залежності від поведінки користувача.
** При використанні в режимі Boost. За умови повністю зарядженого акумулятора та може відрізнятися в залежності від поведінки користувача.
*** Дзвінки по Україні безкоштовні. Тільки для повнолітніх.