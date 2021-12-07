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Подножки и фаркоп: Hyundai Tucson получил внедорожную версию

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Вторник 07 декабря 2021 17:19
Подножки и фаркоп: Hyundai Tucson получил внедорожную версию Кросовер Hyundai Tucson XRT (Фото: Hyundai)
Автор: Александр Мороз

Компания Hyundai представила новую модификацию кроссовера Tucson четвертого поколения с приставкой XRT. Новинка предназначена для езды по бездорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Hyundai.

Новинка, созданная исключительно для североамериканского рынка основана на существующей комплектации SEL с пакетом Convenience, но имеют множество визуальных отличий.

Подножки и фаркоп: Hyundai Tucson получил внедорожную версию

Прежде всего от стандартной версии XRT отличается черными накладками вдоль линии остекления, корпусами внешних зеркал того же цвета и особыми 19-дюймовыми колесными дисками с узором в виде снежинок.

Кроме того, кроссовер получил усиленную пластиковую защиту нижней части кузова, пороги для более удобной посадки и высадки пассажиров, а также фаркоп и поперечные рейлинги на крыше. При этом, в техническом плане автомобиль не изменился.

В США Hyundai Tucson XRT в США доступен с единственным 2,5-литровым атмосферным бензиновым мотором, развивающим 189 л.с. и 241 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний либо полный.

Подножки и фаркоп: Hyundai Tucson получил внедорожную версию

В салоне - выполненная в черном цвете тканевая отделка сидений и обивка потолка такого же цвета. В список оснащения входят 10,25-дюймовый экран медиасистемы, спутниковое радио SiriusXM, беспроводная зарядка, сиденье водителя с электроприводом, регулируемым в 8 направлениях и прочее.

Цены на новый Hyundai Tucson XRT начинаются от 32 625 долларов за переднеприводную версию и от 34 125 долларов за модификацию с полным приводом.

Напомним, что Hyundai представил Kona N в середине этого года. Спустя несколько месяцев стали известны и цены на быстрый кроссовер. Они начинаются с отметки в 35 425 долларов.

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