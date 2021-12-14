Хочет льгот и субсидий: Канада жаждет присоединиться к США

Канадцы желают при покупке электромобиля иметь такие же налоговые льготы, что и граждане Соединенных Штатов. Но есть нюансы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена предложила ввести налоговые льготы для электромобилей, произведенных в Америке членами профсоюзов.

Это вызвало сопротивление со стороны Мексики и Канады, а также многих иностранных автопроизводителей, американские рабочие которых не состоят в профсоюзах.

В частности, канадские власти отметили, что Канада и США годами вместе строят автомобили, а нынешний план Байдена угрожает альянсу. И пообещали ввести жесткие ответные меры, если законопроект о налоговых льготах будет принят.

Однако теперь премьер-министр Канады Трюдо, предлагает другой вариант: чтобы канадские покупатели электромобилей получили право на налоговые льготы, аналогичные тем, которые предлагаются в США.

План администрации Байдена предусматривает, что автомобили, производимые в стране членами профсоюзов, получат льготы на сумму до 12 500 долларов США (16 000 канадских долларов по текущему обменному курсу). В то время как Канада предлагает своим гражданам скидку лишь до 5000 канадских долларов при покупке электромобиля.

Предложение о том, чтобы США и Канада выработали совместную тарифную политику, несомненно будет приветствоваться концерном General Motors, который объявил о своих планах производить развозные фургоны BrightDrop в Ингерсолле, провинция Онтарио. Это также может сохранить рабочие места на заводе Stellantis в канадском Брамптоне.

Напомним, что правительство Соединенных Штатов перестанет закупать автомобили с традиционными силовыми установками. Перейти на альтернативные энергоносители машины чиновников должны до 2035 года.