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Глава Volkswagen: компания видит лишь один путь прекращения войны в Украине

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Суббота 26 февраля 2022 14:01
Глава Volkswagen: компания видит лишь один путь прекращения войны в Украине Глава Volkswagen Герберт Дисс (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс с ужасом отреагировал на начало войны в Украине. Руководитель компании сообщил, каким он видит путь окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Zeit Online.

"Как один из крупнейших в мире автопроизводителей с 660 000 сотрудников, мы с большой тревогой наблюдаем за войной в Украине", — заявил Герберт Дисс на конференции. Дисс объяснил, что была создана целевая группа для оценки возможных последствий, например, для отношений с поставщиками в связи с введением санкций против России.

"Мы убеждены, что остановить войну можно только по принципам международного права", — сказал Дисс. Главное сейчас – обеспечить безопасность сотрудников в регионе. Сотрудникам, работающим в Украине, предложили покинуть страну.

Напомним, что иностранные компании массово отказываются от поставок автомобилей в Россию. Речь идет о десятках тысяч машин.

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