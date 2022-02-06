Ford может перестать выпускать электромобили - за него это сделают другие

Компания Ford потратит 20 миллиардов долларов на масштабную реорганизацию, необходимую для полного перехода на электромобили. Для "зелёных" машин планируется создать отдельное подразделение.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ford Motor Co. планирует крупную реорганизацию, затраты на которую составят около 20 млрд долларов в течение следующих 5-10 лет – сверх тех 30 миллиардов, которые концерн уже выделил для полного перехода на выпуск электромобилей. В качестве "дорожной карты" будет использован опыт компании Tesla.

Исполнительный директор Ford Джим Фарли (Фото: Bloomberg)

При этом именно доминированию Теслы исполнительный директор Ford Джим Фарли собирается бросить вызов на рынке электромобилей. Важная роль в грядущей реорганизации отводится бывшему главе автомобильного проекта Apple Дугу Филду, который также работал топ-менеджером в Tesla, где трудился над электромобилем Model 3.

Фарли выразил восхищение Илоном Маском и признался, что "многому научился" наблюдая, как тот превратил борющийся за выживание стартап в мирового лидера по производству электромобилей, который оценивается более чем в 1 триллион долларов.

По его словам, Ford переосмысливает свою миссию, поскольку к 2024-му готовится производить 600 000 электромобилей в год.

Электрический фургон Ford E-Transit (Фото: Ford)

В рамках реструктуризация компания рассматривает возможность создать для "зелёных" машин отдельное подразделение. Ford пока не предоставил никаких комментариев по этому поводу. Специалист по коммуникациям Марк Труби ответил на соответствующий запрос так:

"Мы выполняем наш план Ford Plus по преобразованию компании и переходу в новую эру батарейных автомобилей. Мы не будем комментировать спекуляции".

Напомним, что компания Ford начала продажи новой модификации своего электрического пикапа F-150 Lightning. Технология Intelligent Backup Power позволяет использовать электромобиль в роли источника энергии для жилого дома.