Электрический Mercedes-Benz Sprinter получил уникальный ремень безопасности с подогревом

Mercedes-Benz показал концептуальный электрический фургон Sustaineer. В основе модели лежит серийный eSprinter. Машина демонстрирует технологии, которые в будущем помогут делать окружающую среду чище.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.
Несмотря на узнаваемость концепта, отличительной чертой экстерьера является огромная солнечная панель, которая генерирует до 850 Вт энергии. Однако они не подзаряжают аккумулятор фургона, а обеспечивают функционирование систем кондиционирования воздуха и охлаждения грузового отсека.
Обшивка днища кузова изготовлена из переработанного полипропилена и использованных шин, а в перегородке между грузовым отделением и кабиной используются панели из натуральной соломы, которые подлежат вторичной переработке.
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