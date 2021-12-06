1000-сильный суперкар для всех: Porsche предлагает каждому испытать свой новый электрический концепт

Porsche представила концептуальное купе Vision Gran Turismo. Гоночный автомобиль разработан для симулятора Gran Turismo 7. Премьера новой версии игры состоится 4 марта 2022 года на игровых консолях PS4 и PS5.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
Porsche присутствует в Gran Turismo с 2017 года. Питер Варга, директор по дизайну экстерьера Porsche AG, сказал: "Porsche Vision Gran Turismo – это больше, чем просто игровая фантазия. Это реалистичный взгляд в будущее, который определенно поможет нам в развитии в предстоящие годы".
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