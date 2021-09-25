Двое на одного: 1000-сильная Tesla Model S сразилась с двумя самыми быстрыми супербайками мира

Так называемые супербайки всегда были королями дорог – благодаря малому весу и высокой удельной мощности. Например, в начале 1970-х самые мощные из маслкаров и суперкаров с трудом укладывались в 13 секунд на дрэговой дистанции в четверть мили (402 метра). А Kawasaki Z1 с 900-кубовым движком мог пролететь это расстояние всего за 12,6 секунды.

С тех пор техника ушла далеко вперед и на сцену вышли электрокары. И даже вполне стандартная Tesla Model S вполне может потягаться с большинством современных спорткаров. YouTube-канале Edmunds опубликовал занятный видеоролик в котором электрокару Tesla Model S Plaid противостоят в дрэге Suzuki Hayabusa и Kawasaki ZX-14R – самые быстрые серийные мотоциклы из тех, что сейчас продаются.

Model S Plaid оснащается тремя электрическими моторами суммарной 1020 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает у электромобиля всего 2 секунды.

Мотоцикл Suzuki Hayabusa оснащен 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 188 лошадиных сил. Что касается супербайка Kawasaki ZX-14R, то у 1,4-литровым мотором с отдачей 208 лошадиных сил. При этом мотоциклы значительно легче электрокара.

И ни один из них не смог победить Tesla при старте с места. Хотя при заезде с ходу были варианты. В общем, смотрите сами.