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Car-aoke: китайцы требуют позволить им петь в автомобилях

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Четверг 14 октября 2021 10:41
Car-aoke: китайцы требуют позволить им петь в автомобилях Караоке в автомобиле (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

В Китае владельцы автомобилей хотят петь караоке во время езды. Некоторые китайские бренды уже предлагают системы с караоке-микрофонами, за ними вот-вот последуют и западные производители, представленные на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Bloomberg.

Еще со времен допотопных радиоприемников водители наслаждались звучанием собственного, порой сомнительного, вокального сопровождения музыкальных композиций. С тех пор автомобильная мультимедия шагнула далеко вперед.

Как оказалось, наиболее требовательными к современным технологиям являются китайцы. И они хотят петь караоке в своих машинах. Местные автопроизводители XPeng, Nio и BYD уже предлагают в своих моделях мультимедийные системы, оснащенные караоке-микрофонами, что дает им преимущество перед западными брендами.

Car-aoke: китайцы требуют позволить им петь в автомобилях

Кто бы мог подумать, что наличия красивого большого дисплея и совместимости с Apple CarPlay недостаточно для того, чтобы завоевать любовь клиентов. А они, прежде чем купить автомобиль, спрашивают, совместим ли он с такими приложениями, как программа для пения караоке Changba.

"Мы видим в этом проблему", - заявил руководитель отдела цифровых автомобилей BMW Кристоф Грот. И у баварского бренда, который стремится сохранить свои позиции в Китае на фоне жесткой конкуренции, не остается иного выхода, как пойти навстречу потенциальным клиентам. Пока еще в BMW не прикрутили к своим машинам микрофон, но уже интегрировали в программное обеспечение возможность оплатить парковку через популярное приложение WeChat Pay.

Car-aoke: китайцы требуют позволить им петь в автомобилях

И это не единственная цифровая технология, отсутствующая во многих моделях западных брендов. Так, согласно опросам, две трети местных покупателей считают, что китайские навигационные приложения должны быть в обязательном порядке установлены во всех новых автомобилях.

Учет местных вкусов имеет решающее значение для привлечения клиентов. Ведь Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире и на него приходится 36 процентов всех продаж BMW и 40% - Volkswagen.

Напомним, что BMW отпраздновала официальную премьеру второй генерации компактвэна 2-Series Active Tourer. Первое поколение, показанное в 2014 году, разошлось по миру тиражом почти полмиллиона экземпляров.

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