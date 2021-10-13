Быстрейший спорткар Mercedes-AMG снимают с производства

Купе и родстеры Mercedes-AMG GT готовятся стать историей. Спорткар дебютировал в 2014 году, а в декабре нынешнего года покинет конвейер.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor.Es.

Mercedes-AMG-GT пришел на смену SLS AMG и первым среди моделей компании получил новый V8 объемом 4,0 литра. В прошлом году свет увидела быстрейшая модификация, названная GT Black Series с двигателем на 730 "сил". Интересно, что о машине, которая придет на смену Mercedes-AMG GT, автомобильному сообществу пока ничего не известно.

Сейчас немецкий автопроизводитель уже прекратил прием заказов, свои машины получат лишь те клиенты, которые разместили заказ ранее.

Заменить уходящие модели может кабриолет Mercedes-AMG SL, премьера которого должна состояться в ближайшие месяцы. Вообще, немецкий автопроизводитель намерен существенно сократить линейку спортивных двухдверных автомобилей с пяти до двух-трех машин.

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