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Будет гонять на симуляторе: Криштиану Роналду могут запретить ездить на суперкарах

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Вторник 07 декабря 2021 15:10
Будет гонять на симуляторе: Криштиану Роналду могут запретить ездить на суперкарах Звездный футболист Криштиану Роналду (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Любовь футбольной суперзвезды Криштиану Роналду к мощным и красивым автомобилям подверглась серьезному испытанию. Все из-за нового главного тренера клуба "Манчестер Юнайтед", в котором играет португальский нападающий.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

63-летний Ральф Рангник перешел в манчестерский клуб с поста главного тренера немецкого "РБ Лейпциг". В Германии он приказал своим футболистам "припарковать" свои крутые тачки и ездить на бюджетных и унылых служебных авто.

Будет гонять на симуляторе: Криштиану Роналду могут запретить ездить на суперкарах

Столь же крайние меры немецкий специалист, похоже, собирается принять и в "Манчестер Юнайтед" – чтобы получить максимум от команды. Потому, что один из самых титулованных футбольных клубов в мире находится сейчас на скромном 6 месте в чемпионате Англии.

Разве для этого многократный обладатель "Золотого мяча" переезжал в сентябре этого года из солнечной Италии в Туманный Альбион? Всласть погонять на мощных тачках он теперь сможет лишь на симуляторе?

Будет гонять на симуляторе: Криштиану Роналду могут запретить ездить на суперкарах

На данный момент Криштиану Роналдо владеет двумя Lamborghini Aventadors, Rolls-Royce Cullinan, Chevrolet Camaro SS, Ferrari F12 TDF, McLaren Senna, а недавно стал владельцем эксклюзивного суперкара Bugatti Centodieci за 9,4 миллиона.

Будет гонять на симуляторе: Криштиану Роналду могут запретить ездить на суперкарах

Гиперкар Bugatti Centodieci

Но есть и хорошие новости: Ральф Рангник назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" временно – до лета 2022-го. И если Роналдо будет плохо играть, это поможет избавиться от требовательного менеджера.

Напомним, что на продажу выставлен суперкар Ferrari BB 512i, ранее принадлежавший звезде мирового кино Жану-Полю Бельмондо. Актер купил автомобиль в 1985 году.

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