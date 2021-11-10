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BMW научит коров заряжать электромобили

Автор: Константин Широкун

BMW объявила о расширении сотрудничества с молочными фермами в рамках своего проекта по возобновляемым источникам энергии. Автопроизводитель совместно с California Bioenergy (CalBio) будет добывать электроэнергию, которая будет использоваться для питания электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Баварская компания будет работать над новой, экологически безопасной технологией молочного животноводства следующего поколения, которая улавливает метан из навоза. Последний затем можно превращать в электричество. Сокращение выбросов метана в сочетании с производимой энергией сопоставимо с пользой, которую приносят окружающей среде 17 тысяч электромобилей.

Инновационные молочные фермы Bar 20 уникальны тем, что их технология топливных элементов позволяет вырабатывать на месте возобновляемую электроэнергию. Система вырабатывает в два раза больше электроэнергии, чем обычные генераторы, при том же количестве биогаза, часть из которого она поглощает с продуктов жизнедеятельности коров. Наряду с экологическими преимуществами этот проект является еще одним источником дохода для фермеров и позволяет BMW получать экологические кредиты.

Напомним, что украинский электрический грузовик за 16 тысяч долларов пойдет в серию в следующем году. Машина получит несколько вариантов кузова.

Ранее стало известно, что в США начали доставлять товары беспилотными грузовиками. Машины развозят товары клиентам розничной сети Walmart.

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Автомобильный рынок