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До 80% за 10 минут: Porsche готовит новую беспроводную зарядку для электромобиля Taycan

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Понедельник 01 ноября 2021 09:15
До 80% за 10 минут: Porsche готовит новую беспроводную зарядку для электромобиля Taycan Фото: испытания беспроводной зарядки Porsche (autoblog.nl)
Автор: Константин Широкун

Инновационный центр Volkswagen Group в Ноксвилле, США работает над концепцией мощной беспроводной зарядки электромобилей Porsche Taycan. Для быстрейшей реализации проекта компания привлекла несколько международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoblog.

Так, часть работ возложена на лабораторию Ок-Ридж и Университет Теннесси. Вместе эти три партнера пытаются создать супербыструю беспроводную зарядку с максимальным использованием переработанных материалов.

До 80% за 10 минут: Porsche готовит новую беспроводную зарядку для электромобиля TaycanПервые испытания многообещающи, и прототип системы уже показал эффективность до 98 процентов. Это означает, что почти вся энергия, выходящая из зарядного устройства, поступает в электромобиль.

За последние годы исследований мощность зарядки увеличилась с 6,6 до 120 кВт. Однако автопроизводителем поставлена цель довести мощность до 300 кВт, которая позволит Taycan заряжаться до 80 процентов всего за 10 минут.

До 80% за 10 минут: Porsche готовит новую беспроводную зарядку для электромобиля TaycanКомпании также начинают работы в сфере разработки новых экологичных материалов. Среди них композитные детали кузова, материалы на растительной основе для интерьера, а также новые концепции переработки материалов, которые исторически считались не подлежащими переработке, например композитов, армированных волокном.

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