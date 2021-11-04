UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Всего 12 внедорожников: Suzuki Jimny "взлетел" над дорогой на 40 сантиметров

Автор: Александр Мороз

Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 и швейцарская компания Avus Auto выпустили дюжину впечатляющих вездеходов на базе Suzuki Jimny. На бездорожье новинки не уступают знаменитому Mercedes G 500 4x4², но при этом стоят в три раза дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Delta4x4.

Швейцарские тюнеры установили на внедорожник портальные мосты, вращающие колеса с помощью редукторов, а все остальные доработки делали специалисты Delta4x4. В результате дорожный просвет Suzuki Jimny вырос почти вдвое в сравнении со штатным значением и составляет внушительные 400 миллиметров.

Кроме того, автомобили получили 18-дюймовые колеса с грунтовой резиной, расширители колесных арок и пороги. За доплату можно прикупить защитную решетку на фары, "кенгурятник" из нержавеющей стали, багажник и "люстру" на крышe, а также лебедку с тяговым усилием три тонны. Опционально доступна блокировка дифференциалов.

С мотором тюнеры ничего придумывать не стали: штатный полуторалитровый "атмосферник" развивает 102 л.с. и 130 Нм крутящего момента.

Всего будет выпущено 12 таких автомобилей. В начальной комплектации этот Jimny обойдется в 56 000 евро – втрое дороже серийной машины. Но даже в топовом исполнении со всеми опциями цена японского внедорожника не превысит 65 000 евро, тогда как Mercedes G 500 4x4² стоил более 200 тысяч.

Напомним, эксперты назвали пять самых экономичных кроссоверов, которые отличаются надежностью в эксплуатации и не разорят своих владельцев частыми поломками и дорогим обслуживанием. Помимо того, эти "лошадки" не расходуют много топлива.

Читайте РБК-Украина в Google News