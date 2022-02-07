Китайцы готовят электрический пикап для конкуренции с Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV

Компания Dongfeng Motor анонсировала сверхмощный электрический внедорожник мощностью более 1000 лошадиных сил. В основу машины ляжет платформа MORV, разработанная специально для больших электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на портал CarNewsChina.

Внешне электрический внедорожник Dongfeng Warrior M18 будет похож на американский армейский вездеход Humvee. Все 5,2-метровой машины составит порядка 3,1 тонны. Силовая установка мощностью 800 кВт (1070 л.с.) способна разогнать тяжелый автомобиль до "сотни" менее, чем за 5 секунд – всего на полсекунды медленнее, чем ускоряется Mercedes-AMG G 63.

Представленный осенью прошлого года внедорожник Dongfeng Warrior M50, на который будет похожа новинка.

Тяговая батарея емкостью 140 кВт*ч с поддержкой технологии быстрой зарядки, обеспечит запас хода в 500 километров. Потребляемая мощность на 100 километров пробега составляет около 26 кВт*ч.

Для электрического вездехода также заявлен автопилот уровня 2.5, который по своим возможностям не уступает автономной системе вождения Tesla. Кроме того, модель получит множество других электронных ассистентов.

Таким образом, китайский Dongfeng Warrior M18 в случае его выхода на мировые рынки способен составить серьезную конкуренцию электрическим пикапам от Tesla, Ford, General Motors, также новому GMC Hummer EV, который в трехмоторной модификации развивает чуть более 1000 лошадиных сил.

Тем более, что объявленная предварительно цена вполне конкурентна – от 600 000 до 700 000 юаней (94 000–110 000 долларов США). Серийное производство электрического внедорожника начнется в 2023 году.

Напомним, что появилось несколько изображений электрического пикапа Tesla Cybertruck. В отличие от прототипа, показанного еще в 2019 году, машина не имеет дверных ручек и съемных колпаков.