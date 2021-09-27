От 14 тысяч долларов: самый дешевый кроссовер Volkswagen поступил в продажу

Новый кроссовер Volkswagen Taigun по дизайну экстерьера и салона напоминает европейский VW T-Cross, но слегка крупнее и просторнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CarDekho.

Габаритные размеры компактной новинки составляют 4225х1760х1612 мм при длине колесной базы 2651 миллиметров. Дорожный просвет кроссовера заявлен на уровне 180 мм, объем багажника - 385 литров.

Taigun отличается большими светодиодными фарами, хромированной решеткой и парой серебристых вставок в нижней части бампера. Светодиодные задние фонари соединены светящейся полосой во всю ширину кузова.

Внутри при минималистическом оформлении кроссовер неплохо оснащен – топ-комплектация имеет 8-дюймовой цифровой приборной панелью, а мультимедийная система снабжена сенсорным экраном на 10 дюймов. Добавим сюда обивку из кожзаменителя, автоматический климат-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов.

Что касается безопасности, Taigun поставляется с шестью подушками безопасности, ABS с EBD, ESC (для всех комплектаций), помощником при спуске с горы, контролем давления в шинах и парктроником.

На выбор предлагается два двигателя - литровый трехцилиндровый агрегат, развивающий 115 л.с. и 175 Нм крутящего момента, а также более мощный 1,5-литровый четырехцилиндровый агрегат (150 л.с./250 Нм). Оба мотора стандартно поставляются с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. За доплату доступны два варианта автоматической трансмиссии.

Самый доступный кроссовер Volkswagen будут выпускать в Индии, за счет чего его начальная цена на местном рынке стартует с $14,2 тысяч в пересчете. За самую дорогую комплектацию придется выложить $21,5 тысяч. Позднее ожидается экспорт модели в другие страны.

Напомним, что Volkswagen хочет стать крупнейшим производителем электромобилей в мире к 2025 году. Тем самым компания опередит Tesla.