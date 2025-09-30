Зі справжнім золотом: Mercedes-Benz представив розкішну версію S-Class

Компанія Mercedes-Benz представила розкішну спецверсію S-Class для тих клієнтів, яким навіть звичайний Maybach здається надто скромним. Mercedes-Maybach V12 Edition створено в рамках програми персоналізації Manufaktur.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За основу взято Mercedes-Maybach S 680, якому дісталися двоколірний кузов та ексклюзивні колеса, а головне – особливий декор із застосуванням справжнього золота.

Нижня частина кузова забарвлена ​​в колір Obsidian Black Metallic, верхня – в відтінок Manufaktur Olive Metallic, а розділяє їх срібляста смуга. Процес нанесення фарби вимагає до десяти робочих днів.

Зі справжнім золотом

Хромована емблема Maybach на задній стійці доповнена золотою "медаллю" з числом 12 – це нагадування про логотип класичної моделі Maybach Zeppelin DS 8. Для виготовлення деталі використано 24-каратне золото, доповнене діамантовим гравіюванням.

В інтер'єрі коричнева шкіра наппа поєднується з вставками з горіхового дерева – у тому числі на кермі. Ще тут з'явилися оригінальна вишивка та табличка "1 of 50" на центральній консолі: тираж спецверсії становитиме рівно 50 екземплярів.

Кожен покупець автомобіля також отримає ексклюзивні аксесуари, серед яких фужери зі срібним покриттям для шампанського, особливий килимок для багажника, зроблений вручну футляр для ключів.

Що під капотом

Під капотом працює бітурбомотор V12 об'ємом 6,0 л, що видає 612 к.с. На розгін до 100 км/год седану потрібно 4,5 секунди, максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Mercedes-Maybach V12 Edition надійде у продаж вже цієї осені, але лише на окремих ринках. Ціна поки що не розкрита, при цьому навіть стандартний Mercedes-Maybach S 680 у рідній Німеччині коштує щонайменше 270 тисяч євро.