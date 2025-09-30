ua en ru
Зі справжнім золотом: Mercedes-Benz представив розкішну версію S-Class

Вівторок 30 вересня 2025 15:59
Зі справжнім золотом: Mercedes-Benz представив розкішну версію S-Class Фото: Mercedes-Benz представив розкішну версію S-Class (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-Benz представила розкішну спецверсію S-Class для тих клієнтів, яким навіть звичайний Maybach здається надто скромним. Mercedes-Maybach V12 Edition створено в рамках програми персоналізації Manufaktur.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За основу взято Mercedes-Maybach S 680, якому дісталися двоколірний кузов та ексклюзивні колеса, а головне – особливий декор із застосуванням справжнього золота.

Нижня частина кузова забарвлена ​​в колір Obsidian Black Metallic, верхня – в відтінок Manufaktur Olive Metallic, а розділяє їх срібляста смуга. Процес нанесення фарби вимагає до десяти робочих днів.

Зі справжнім золотом: Mercedes-Benz представив розкішну версію S-Class

Зі справжнім золотом

Хромована емблема Maybach на задній стійці доповнена золотою "медаллю" з числом 12 – це нагадування про логотип класичної моделі Maybach Zeppelin DS 8. Для виготовлення деталі використано 24-каратне золото, доповнене діамантовим гравіюванням.

В інтер'єрі коричнева шкіра наппа поєднується з вставками з горіхового дерева – у тому числі на кермі. Ще тут з'явилися оригінальна вишивка та табличка "1 of 50" на центральній консолі: тираж спецверсії становитиме рівно 50 екземплярів.

Зі справжнім золотом: Mercedes-Benz представив розкішну версію S-Class

Кожен покупець автомобіля також отримає ексклюзивні аксесуари, серед яких фужери зі срібним покриттям для шампанського, особливий килимок для багажника, зроблений вручну футляр для ключів.

Зі справжнім золотом: Mercedes-Benz представив розкішну версію S-Class

Що під капотом

Під капотом працює бітурбомотор V12 об'ємом 6,0 л, що видає 612 к.с. На розгін до 100 км/год седану потрібно 4,5 секунди, максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Mercedes-Maybach V12 Edition надійде у продаж вже цієї осені, але лише на окремих ринках. Ціна поки що не розкрита, при цьому навіть стандартний Mercedes-Maybach S 680 у рідній Німеччині коштує щонайменше 270 тисяч євро.

Зі справжнім золотом: Mercedes-Benz представив розкішну версію S-Class

Нагадаємо, що раніше компанія Mercedes-Benz продала свою 3,8-відсоткову частку в Nissan за 325 млн доларів. Після цього акції Nissan впали приблизно на шість відсотків.

