Заміна магнітоли. Коли це потрібно і де купити: поради експертів з автозвуку

Якою б не була так звана магнітола в машині - мультимедійна "голова" чи простенький пристрій з CD-диском, часом виникає потреба замінити її іншою. На сучасному авто це доволі складно зробити.
Про те, як замінити головний пристрій розважальної системи сучасного автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Теперішні автовиробники встановлюють на машини не стандартизовані головні пристрої типорозмірів 1DIN та 2DIN, а інтегровані в торпедо (так звані штатні) девайси, причому з екраном і купою додаткового функціоналу.
І хоча це не єдина складність заміни, сучасні інсталятори і кмітливі автовласники всі проблеми вирішують. Але спочатку з’ясуємо, для чого взагалі люди замінюють "голову" в машині.
Той, хто буде виконувати роботу з заміни головного пристрою, повинен певним чином підготуватись. Щоб не нашкодити машині і не втрачати високооплачуваний робочий час, треба мати:
Фото: щоб замінити штатну магнітолу на сучасний гаджет, інсталятори долають чимало перешкод, але все реально (unsplash.com)
Власне, набір місць, де продаються компоненти автомобільних аудіо- та мультимедійних систем, традиційний:
На останньому варіанті варто загострити увагу. Якщо ви шукаєте стандартну "рідну" магнітолу, це цілком прийнятний спосіб отримати бажане за доступною ціною.
Зазвичай штатна "голова", як і всі оригінальні компоненти автомобіля, надійна і довговічна. Тож швидше за все на шроті ви легко знайдете цілком прийнятний працездатний екземпляр. Не забудьте тільки про такий нюанс, як код активації пристрою.
Теперішні авто мають дуже розвинене електрообладнання, в яке інтегровані мало не всі системи машини. І головний пристрій розважальної системи (мультимедіа) - у тому числі.
Тож щоб через нову магнітолу не створити проблем усій машині, не поспішайте відразу встановлювати ваш новий девайс - навіть якщо його будуть монтувати фахівці. Порадьтесь щодо вашого проекту з стороннім, незалежним електриком чи інсталятором аудіо і отримайте від нього ухвалення перед початком робіт.
Також у наших публікаціях нещодавно йшлося про те, де і за якими критеріями вибирати динаміки для автомобіля.
А зовсім нещодавно ми давали покрокову інструкцію, як облаштувати ідеальний звук у салоні машини.
При підготовці статті були використані матеріали "Звук і тюнінг", For`Z, Car&Music та Інгвар Інжинірінг.