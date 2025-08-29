Volkswagen показав стильний кросовер T-Roc другого покоління: ось як він виглядає

У довжину кросовер досягає 4373 міліметри – на 122 більше, ніж попередник. Підросла і колісна база (на 28 міліметрів), що дозволило збільшити простір на другому ряду та в багажнику, куди тепер уміщається щонайменше 475 літрів вантажу.

Зовні кросовер наблизився до сімейства електромобілів Volkswagen. Крім того, що T-Roc став сучаснішим, покращала аеродинаміка: коефіцієнт лобового опору зріс на 10 відсотків, до 0,29. Максимальна розмірність колісних дисків – 20 дюймів.

Що змінилось у салоні

У салоні стало менше пластику та більше тканини. По центру встановлено екран діагоналлю 10,4 чи 12,9 дюйма залежно від комплектації.

За доплату також доступний проекційний дисплей. Керується система тепер не тільки сенсорними кнопками: на центральному тунелі розміщений регулятор, за допомогою якого можна регулювати гучність, підсвічування та змінювати режими руху.

Також T-Roc отримав сидіння ergoActive з 14-позиційним електрорегулюванням та масажем, аудіосистему Harman Kardon та нових електронних помічників. Серед них – нова система попередження про виїзд та дистанційний паркувальник Park Assist Pro.

Що під капотом

На старті кросовер запропонують у гібридних версіях з 1,5-літровим мотором eTSI і 48-вольтовим електродвигуном на 19 сил. Вони агрегатуються з семиступінчастим "роботом" і розвивають 116 чи 150 кінських сил.

Пізніше до лінійки увійде гібридна система на базі TSI evo2, також у двох варіантах потужності – 136 і 170 сил. Окрім того, заявлено і 2,0-літровий мотор TSI, у тому числі в гібридному варіанті. Разом із ним T-Roc отримає повний привід 4Motion.