З власним принтером та інтернетом: Jeep Wagoneer отримав спецверсію (фото)

Jeep Wagoneer COV не має заводського бронювання, цю роботу залишили профільним фірмам. Натомість запропоновано безліч спеціального обладнання та аксесуарів.

Спеціальне обладнання новинки

Наприклад, встановлена ​​доопрацьована електросистема з розвиненою проводкою, яка дозволяє підключати різноманітні службові прилади та пристрої. За салонним склом і за ґратами радіатора змонтовані проблискові маячки. Також у авто є багатофункціональна система динаміків, яка також може виконувати функцію сирени.

До списку ще більш специфічного обладнання входять додаткові камери, рація, супутниковий інтернет, бортовий комп'ютер із модемом та принтером, проекційний дисплей із системою нічного бачення. Також передбачено систему кріплення спецвантажів або зброї в багажнику.

Технічна складова

Особливий Jeep Wagoneer COV приводиться у рух рядним шестициліндровим турбомотором Hurricane 3.0, який розвиває 426 к.с. та 635 Нм, з ним працює восьмиступінчастий "автомат" та повнопривідна трансмісія Quadra-Trac. Такий позашляховик здатний розігнатися з місця до 97 км/год за 6,3 секунди.

Американські дилери марки вже відкрили прийом замовлень на спецавтомобілі Jeep Wagoneer COV, але ціна не повідомляється. Проте відомо, що на машини поширюється розширена десятирічна гарантія.