Виробник iPhone може врятувати Nissan від кризи: названі ключові кроки

Відомо, що Foxconn давно виношує плани із запуску своєї електромобільної лінійки і потребує виробничих потужностей, а завод Nissan таким чином може бути врятований від закриття.

Завод планують закрити

Завод Nissan Oppama може стати жертвою плану з реструктуризації бізнесу, оголошеного новим гендиректором компанії Іваном Еспінозою. Він анонсував закриття 17 виробничих майданчиків у всьому світі та скорочення штату співробітників на 15 відсотків з метою економії.

Якщо ж Nissan дозволить Foxconn поставити її електромобілі на конвеєр, підприємство та 3900 робочих місць буде збережено, кажуть джерела. Nissan назвав інформацію про можливу угоду не засновану на офіційній заяві, але й спростовувати її не став.

Що відомо про Nissan Oppama

Завод Nissan Oppama був відкритий у 1961 році. Він став одним із символів розквіту компанії та довго носив звання "материнської фабрики" Nissan. У 2010 році саме на ньому стартувало виробництво Leaf першого покоління, а потім і сучасних гібридів. Зараз з його конвеєра сходять моделі Note та Note Aura.