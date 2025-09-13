UA

Відомий виробник пилососів представив свій перший автомобіль: ось як він виглядає

Фото: відомий виробник пилососів представив свій перший автомобіль (https://global.dreametech.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Dreame Technology, що відома гаджетами для дому, показала рендери своєї першої машини – розкішного електромобіля, який збирається показати на виставці побутової електроніки (CES) у США у січні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoblog.

Дизайн моделі майже копіює Bugatti, і в Dreame цього не соромляться: китайці навіть наголошують, що надихалися гіперкарами європейської марки.

Поки що Dreame Technology обмежилася рендерами, які опублікував у своїх соцмережах Засновник компанії Юй Хао. Цікаво, що у самій Dreame модель, невигадливо названу Dreame EV, порівнюють не з Chiron, а з його попередником Veyron.

Усередині подібності з Bugatti вже набагато менше. Замість плавних ліній у Dreame прямі, замість панелі приладів – великий екран. Про "техніку" електромобіля виробник поки не сказав ні слова.

За даними ЗМІ, Dreame вже активно шукає майданчик для запуску виробництва в Європі, зокрема в Берліні. Очікується, що це буде завод неподалік "Гігафабрики" Tesla, з якою компанія має намір змагатися.

Нагадаємо, раніше британський автовиробник показав електричне купе Rolls-Royce Black Badge Spectre, що стало найпотужнішою моделлю в історії марки та отримало низку нововведень.

ЕлектромобіліАвтомобільний ринок