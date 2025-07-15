Відмовились від гібрида. Lamborghini показала суперкар для змагань

Попередній гоночний суперкар Huracan GT3 виявився досить успішним: за весь час продано понад двісті клієнтських автомобілів. І якщо ту машину в Lamborghini розробляли разом зі спеціалізованою компанією Dallara, то нове купе Temerario GT3 підготовлене власними силами.

Що змінилось

Оскільки правила класу GT3 не допускають використання гібридних систем, то перше, що зробили розробники, викинули з Temerario всі електричні додатки.

Залишився тільки бензиновий двигун V8 на 4,0 л з бітурбонаддувом. У двигуна замінили турбокомпресори, встановили міцніші титанові шатуни, переробили системи впуску та випуску. Мотор видає до 585 к.с. замість 920 к.с. у гібридної установки дорожнього Temerario.

Оскільки всі електромотори видалені, гоночний Lamborghini Temerario GT3 залишився лише із заднім приводом. Замість восьмиступінчастого "робота" із двома зчепленнями встановлена шестиступінчаста секвентальна коробка передач. Ще одна несподівана особливість – гідравлічний підсилювач керма. Купе має гоночну підвіску з регульованими стійками KW та спеціальні 18-дюймові колеса Ronal.

Особливості кузова

Алюмінієвий каркас кузова спрощений: всі кріплення та розпорки, що спочатку призначені для електросистеми, видалені, а підрамники зроблені швидкознімними для спрощення обслуговування. Кузовні панелі виконані з вуглепластику, кількість деталей скорочено. Також додані каркас безпеки та додаткові аеродинамічні елементи.

У результаті купе Lamborghini Temerario GT3 має суху масу 1300 кг, тоді як базова модель із гібридною системою тягне на 1690 кг. Інші характеристики поки що не опубліковані, адже доведення машини ще триває.

Перший бойовий виїзд намічено лише на березень 2026 року – це буде гонка "12 годин Себрінга" у США.