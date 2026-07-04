Увімкнули "аварійку" і стали "на хвилинку": чи врятує це водія від штрафу

Відповідно до пункту 9.9 ПДР, аварійну світлову сигналізацію необхідно вмикати, зокрема, у разі вимушеної зупинки на дорозі, ДТП, засліплення фарами, буксирування автомобіля або руху транспортного засобу з технічною несправністю.

Однак сама по собі увімкнена "аварійка" не означає, що водій може зупинитися де завгодно.

У пункті 1.10 ПДР зазначено, що вимушеною вважається зупинка через технічну несправність автомобіля, небезпеку, яку створює вантаж, стан водія або пасажира, а також через появу перешкоди на дорозі.

Тобто зупинка біля магазину, аптеки, кав'ярні, школи чи під'їзду, щоб висадити пасажира або когось зачекати, не є вимушеною. Навіть якщо водій увімкнув аварійну сигналізацію.

Чому "аварійка" не скасовує заборону зупинки

Тому що аварійна сигналізація лише попереджає інших учасників руху про небезпеку або вимушену зупинку. Вона не дає водієві права ігнорувати заборони, встановлені пунктом 15.9 ПДР.

Цей пункт забороняє зупинку, зокрема, на пішохідних переходах і ближче ніж за 10 метрів до них, на перехрестях та ближче ніж за 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини.

Також не можна зупинятися на зупинках громадського транспорту, мостах, шляхопроводах, у тунелях, на трамвайних коліях, залізничних переїздах, смугах для громадського транспорту та в місцях, де авто перекриває огляд дорожніх знаків або світлофорів.

Тому якщо водій свідомо зупинився в одному з таких місць, увімкнена "аварійка" не звільняє його від відповідальності. Вона лише сигналізує іншим водіям, що автомобіль стоїть.