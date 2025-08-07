Для треку та холодильників: BMW показала на гоночній трасі найшвидший універсал

У 2024 році актуальний BMW M3 покоління G80/G81 пережив рестайлінг, при цьому топові повнопривідні версії стали трохи потужнішими.

На початку цього року дебютував BMW M3 CS Touring – це найпотужніша та полегшена версія спортивного повнопривідного універсала. З місця до 100 км/год BMW M3 CS Touring розганяється за 3,5 секунди, максимальна швидкість становить 300 км/год.

Рекордний заїзд BMW M3 CS Touring на Нюрбургрингу пройшов ще 11 квітня цього року, але прес-служба BMW вирішила його опублікувати лише у серпні. Інших універсалів в офіційній таблиці рекордів Нюрбургрингу немає, тому виходить, що компанія BMW змагається сама із собою.

Для порівняння скажемо, що седан BMW M3 CS стараннями того ж таки Йорга Вайдінгера в 2023 році проїхав Північну петлю за 7 хв 28,760 с. У Німеччині BMW M3 CS Touring коштує від 152 900 євро.