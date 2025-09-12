Toyota Land Cruiser отримав ралійну версію: ось як виглядає брутальний позашляховик

За основу моделі інженери взяли позашляховик Toyota Land Cruiser 300 у виконанні GR Sport. Вона відрізняється від інших версій іншим переднім бампером, гратами радіатора з великою назвою марки, а також набором чорного декору.

Спецверсія Rally Raid також хизується логотипами заводської команди на кузові, великими бризковиками та контрастними буксирувальними вухами. На авто також встановлено 18-дюймові колеса Enkei PDT1 з A/T-шинами Toyo Open Country.

Що в салоні

У салоні з'явилися спеціальні передні крісла з посиленою бічною підтримкою та червоними вставками зі штучної замші Ultrasuede. На підголівниках вишитий великий логотип підрозділу Gazoo Racing, а на центральній консолі красується пам'ятна табличка з назвою спецверсії та схематичним зображенням авто.

Що під капотом

Силовий агрегат залишився стандартним. Турбодизель V6 на 3,3 л розвиває 309 к.с. і 700 Нм, у зв'язці з ним працює десятиступінчастий "автомат" та повнопривідна трансмісія з блокуванням усіх трьох диференціалів. У шасі встановлені витриваліші пружини та амортизатори, а також інші подушки кузова та його кріплення до рами.

Ціна питання

Цікаво, що загалом випустять лише 12 позашляховиків Toyota Land Cruiser GR Sport Rally Raid – за кількістю перемог у Дакарі, і всі вони призначені для Японії. Ціна кожного – 64 тисячі доларів. При цьому позашляховики не потраплять у вільний продаж: можливість їхнього придбання потрібно виграти в лотерею.