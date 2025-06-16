Топ-5 ефективних опцій на старих авто, про які забули виробники

Попільничка з пилососом

На цілком бюджетному (за американськими мірками) седані Chevrolet Bel Air 1955 року користувачам пропонували інноваційну попільничку, яка ніколи не переповнювалася.

Секрет був у новаторських технологіях: всередині скриньки для попелу та недопалків містився вакуумний відсмоктувач! Кинувши у таку попільничку щось дрібне і непотрібне, автомобіліст тиснув кнопку і недопалок відправлявся в окремий віддалений накопичувач.

Тоді ідея не прижилася, а сьогодні ми думаємо: чому б не зробити в салонах авто кілька таких собі приймальників для дрібного сміття? Щоби вони відправляли фантики від цукерок, жуйки та серветки до якогось єдиного сміттєзбірника, який можна буде очищувати раз на кілька днів?

Кондиціонер "болотного" типу

Елементарний за конструкцією пристрій використовував принцип охолодження повітря при випаровуванні у ньому вологи. Болотним його називали за запах сирості, властивий для перших моделей. Він навіть був штатним обладнанням деяких моделей у 1940 – 1950-ті рр.

Фото: Кондиціонер ціною вдесятеро менше за нинішній - так званий випарний охолоджувач - був і штатним обладнанням (Swamp City Coolers)

Не маючи рухомих частин, цей кондиціонер пропускав через себе набігаючий потік повітря, який випаровував воду з мокрої губки і таким чином охолоджувався сам.

Розташовувався пристрій на боковому склі, бо впускав охолоджене повітря в салон через щілину спущеного скла. На транспорті не прижився через низьку ефективність, але і тепер зустрічається у будівлях.

Маскот

Фігурки, що прикрашали капоти автомобілів на авто 1920 – 1950-х років, спочатку мали практичне призначення, адже кріпилися безпосередньо на пробку радіатора. Яка була гарячою і в системах відкритого типу потребувала доволі частого доливання води.

Фото: фігурка на капоті втратила функціональне призначення ще в середині ХХ століття, але як декор актуальна і досі (музей Колеса Історії)

Тобто маскоти служили свого роду теплообмінником, бо були холоднішими за пробку і шофер не обпікав пальці.

З часом більшість брендів від маскотів відмовилася - почасти через загрозу пішоходам при аваріях, почасти – через зміну стилістичних трендів. А ті виробники, хто подібний декор на радіаторі залишив, зробили йому спеціальне "м’яке" кріплення.

Вентилятор в салоні

На початку 1960-х у вантажівках не було кондиціонерів, тому потужний вентилятор в кабіні кременчуцького всюдихода КрАЗ-214 був дієвим рішенням.

Фото: вентилятор салону в якості заводського обладнання - неабиякі розкоші з точки зору армійського всюдиходу 1960-х років (музей КрАЗ)

Вентилятор був стандартним обладнанням і кріпився під стелею кабіни у кожному такому КрАЗ 6х6. Відтак, у цього "карлсона" був навіть власний каталожний номер (214Б-8104010А). На легкових авто подібні пристрої в якості заводського обладнання не зустрічалися.

Але згодом на легковиках з’явилася можливість спрямувати на водія струмінь повітря з дефлекторів на торпедо.

Намет над багажником

У далеких 1973 - 1976 рр. американська компанія General Motors (GM) для своїх хетчбеків Chevrolet Vega та Holden Torana використала дуже оригінальну ідею - hatch-hutch. Це був тент, який одягався просто на відкриту кришку багажника.

Фото: особлива навіть для 1970-х опція: скроєний в розмір намет, що перетворює сімейний хетчбек на кемпер для відпочинку на природі (General Motors)

Утворювався такий собі напівнамет - напівкемпер. В якому при складених задніх сидіннях можна комфортно спати, а при нерозкладених – влаштувати прикритий від сонця і вітру простір для проводження денного часу на природі.

В принципі поєднання додаткового тенту-намета і кузова автомобіля в різних інтерпретаціях обігрується на автівках дотепер. Але саме в такому вигляді чомусь відтоді не зустрічалося.

Висновок

І колись давно, і в наші дні все устаткування в автомобілях прив’язується конструкторами і до технологічних можливостей автозаводів, і до ринкових міркувань.

Тому не варто думати, що теперішні творці автомобілів забули про якісь досягнення своїх попередників: просто в багатьох з них вони не бачать технічного та фінансового сенсу.

Але не будемо ображатись - сьогодні ми, споживачі, маємо достатній вибір опцій і в стандартних виконаннях, і в категорії "за доплату".