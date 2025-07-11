Тонування автомобіля: за які вікна можна отримати штраф та позбутись прав

Закон і темне скло

Намагаючись контролювати прозорість автомобільних вікон, держава переслідує мету безпеки руху. Адже через чисте скло машини краще бачить обстановку не тільки її водій, а й водії сусідніх по потоку транспортних засобів. Також поліцейським дуже бажано бачити кількість пасажирів у салоні та розуміти їхні наміри.

Тому тонування скла, на відміну від деяких інших видів тюнінгу, нормується в нашій країні доволі чітко. Нюанси тонування прописані в Закон України "Про дорожній рух" і в Правилах дорожнього руху України.

Яким має бути ступінь тонування

Отже, скло у вікнах машини не може бути надто темним. Згідно з стандартом ДСТУ 3649:2010 лобове скло повинне мати світлопропускання не менше 75 %, а решта передніх вікон салону - не менше 70 %.

Цей же ДСТУ визначає, як саме слід перевіряти ступінь тонування. Потрібен спеціальний прилад, до того ж сертифікований і з актуальною (діючою) повіркою державного органу метрології. Стандартом визначені і умови перевірки скла, зокрема, температурний режим.

Коли автомобіль має на склі заводське тонування, як правило виробник вказує відсоток їхнього затемнення на тавруванні в кутку кожного скла. Для розуміння - визначені ДСТУ 70 % світлопропускання на вигляд сприймаються як ледь помітне тонування.

А от дзеркальне покриття на склі автомобіля заборонене зовсім. І тонування фар та ліхтарів теж не припустиме в принципі - хай би для того були використані лак чи плівка, позначені як спеціальні матеріали для світлових приладів.

Фото: в темну пору доби затоновані вікна заважають водієві контролювати обстановку на дорозі (gettyimages.com)

Який штраф за тонування

В Україні штраф за тонування скла автомобіля визначає ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За перше порушення передбачено штраф у розмірі 340 гривень.

Але якщо водій буде затриманий за таке порушення вдруге протягом року, це потягне за собою штраф в розмірі від 850 до 1700 грн. з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Тобто за тоноване скло можна не тільки отримати штраф, а й позбутися прав, а то й волі.

Як перевіряється тонування скла

Накласти штраф чи інше покарання за їзду з надто темними вікнами можна тільки на підставі замірів світлопропускної спроможності скла. Для цього, як вище згадувалося, потрібен спеціальний прилад, а вимірювання прозорості скла здійснюється за певних умов.

Які, м’яко кажучи, непросто забезпечити на дорозі:

температура повітря має бути +20°C

вологість у межах 40-80%

атмосферний тиск - 80-106 кПа

стабільне живлення приладу - 12 вольт.

Таким чином, якщо замір виконано з порушенням цих умов, він не може стати підставою для штрафів чи іншого покарання.

Висновок

Зважаючи на кількість тонованих автомобілів на наших дорогах і в цілому доступну методику замірів, можна зробити висновок, що в даний час поліція не вважає боротьбу з цим порушенням актуальним питанням.

Але з поверненням обов’язкового техогляду або з запровадженням іншої системи контролю численним прихильникам затишку в салоні, певно, доведеться повертатись до класичних тюлевих фіранок.