Що робити, якщо пролив каву на кнопки: рятуємо електрику в машині

Вода на кнопки - чому це проблема

Рідина небезпечна тим, що легко проникає в найменші щілини, зокрема туди, де її зовсім не повинно бути - особливо коли йдеться про електрику та електроніку. А якщо врахувати, що рідини бувають різні, з додатковими шкідливими властивостями, наслідки можуть бути дуже різноманітними:

Солодкі напої (з цукром) можуть склеїти рухомі частини кнопок - вони натискаються, але не повертаються назад.

(з цукром) можуть склеїти рухомі частини кнопок - вони натискаються, але не повертаються назад. Кислі рідини (наприклад, соки чи газовані напої на кшталт коли) викликають корозію та окислення контактів.

(наприклад, соки чи газовані напої на кшталт коли) викликають корозію та окислення контактів. Під дією струму та тепла , особливо якщо рідина містить кислоту, вона перетворюється на агресивний електроліт, який руйнує мідні доріжки та контакти.

, особливо якщо рідина містить кислоту, вона перетворюється на агресивний електроліт, який руйнує мідні доріжки та контакти. Якщо рідини багато , вона може потрапити не лише на кнопки, а й на саму плату, пошкодивши її так само, як і контакти.

, вона може потрапити не лише на кнопки, а й на саму плату, пошкодивши її так само, як і контакти. Видалити воду з деяких мікровимикачів практично неможливо - доводиться чекати, поки вона випарується сама. За цей час контакти встигають окислитися, що призводить до їхньої відмови.

Яким кнопкам байдуже вода

Чесно сказати, геть нечутлива до вологи та кислот тільки електроапаратура спеціального виконання - так звана захищена. А у салоні автомобіля кнопки умовно поділяються на три типи:

Масивні з великим ходом, які керують потужними споживачами - наприклад, склопідйомниками, електричним ручником, регулюванням сидінь. Вони більш стійкі до вологи й легше висихають. Мініатюрні кнопки з коротким ходом, які працюють через електронні модулі. Саме вони найбільш вразливі до рідин. Часто це мікровимикачі, впаяні в плату, і якщо на них потрапить рідина - особливо солодка чи кисла - відновити їх без заміни майже неможливо. Сенсорні кнопки, поширені на найбільш сучасних машинах - з точки інженерів не зовсім і кнопки. Але плюс у тому, що вони найчастіше не страждають від води, оскільки являють собою поверхню з ємнісним датчиком під нею.

Фото: щоб не наражатись на недешевий ремонт, кавоманам варто мати спеціальні закриті чашки (unsplash.com).

Що робити, якщо на кнопки потрапила рідина

Єдиного універсального рішення для всіх випадків немає - усе залежить від типу кнопок, сили струму, який через них проходить, об’єму рідини та її складу. Але є базові кроки, які варто зробити одразу:

Негайно вимкніть запалювання. Це допоможе уникнути короткого замикання або інших електричних проблем.

Це допоможе уникнути короткого замикання або інших електричних проблем. Видаліть вологу з поверхні. Використовуйте паперові серветки, щоб обережно витерти панель і зовнішню частину кнопок.

Використовуйте паперові серветки, щоб обережно витерти панель і зовнішню частину кнопок. Промокайте вологу з щілин. Акуратно вставляйте кінчики серветки в зазори між кнопками та панеллю, намагаючись дістатися якомога глибше. Повторюйте, поки серветка не залишатиметься сухою.

Акуратно вставляйте кінчики серветки в зазори між кнопками та панеллю, намагаючись дістатися якомога глибше. Повторюйте, поки серветка не залишатиметься сухою. Зверніться до фахівця. Зателефонуйте на СТО та проконсультуйтесь з автоелектриком, який знайомий із конструкцією вашого авто. Він підкаже, як діяти далі.

Зателефонуйте на СТО та проконсультуйтесь з автоелектриком, який знайомий із конструкцією вашого авто. Він підкаже, як діяти далі. Спробуйте просушити самостійно. Якщо рідина була несолодкою, можливо, після повного висихання проблем не буде. Залиште авто в теплому місці на кілька днів, щоб дати волозі випаруватися.

Якщо рідина була несолодкою, можливо, після повного висихання проблем не буде. Залиште авто в теплому місці на кілька днів, щоб дати волозі випаруватися. Якщо рідина була липкою або з домішками, навіть після висихання залишки можуть заважати роботі кнопок або блокувати контакти.

навіть після висихання залишки можуть заважати роботі кнопок або блокувати контакти. Альтернативний метод - обережне очищення спиртом. Можна спробувати протерти кнопки зовні спиртом за допомогою серветки або м’якої щітки. Але це ризиковано: спирт може затягнути залишки рідини глибше, до плати, що лише погіршить ситуацію.

Можна спробувати протерти кнопки зовні спиртом за допомогою серветки або м’якої щітки. Але це ризиковано: спирт може затягнути залишки рідини глибше, до плати, що лише погіршить ситуацію. Найефективніше - розібрати панель. Якщо є можливість, зніміть кнопки та плату, промийте їх спиртом і просушіть. На СТО зазвичай не займаються таким дрібним ремонтом, а пропонують повну заміну блоку.

Чого робити не можна

У спробах швидко виправити ситуацію можна ненароком погіршити її. Ось дії, яких слід уникати у випадку "затоплення" панелі керування:

Не продувайте кнопки повітрям. Ані з компресора, ані ротом - це може загнати вологу ще глибше, де вона завдасть більше шкоди.

Ані з компресора, ані ротом - це може загнати вологу ще глибше, де вона завдасть більше шкоди. Не натискайте мокрі кнопки. Увімкнення електропристроїв у такому стані може спричинити перегрів, корозію та окислення контактів.

Увімкнення електропристроїв у такому стані може спричинити перегрів, корозію та окислення контактів. Не сушіть гарячим повітрям зблизька. Використання фена або тепловентилятора може розплавити або деформувати пластикові та гумові елементи.

Висновок

Навіть якщо гроші для вас не проблема і можливий візит до електрика вас не лякає, все одно не варто ризикувати і маніпулювати відкритим стаканчиком з кавою над пультами автомобіля.

Варто пам’ятати, що іноді рідина, потрапивши в електронне начиння автомобіля, може вивести з ладу всю машину - адже не секрет, що в сучасних автівках електроніка інтегрована в усі можливі системи.

Тому щоб не шукати евакуатор десь далеко від дому, будьте обережні з рідинами в тих зонах салону, де є якісь електрокомпоненти.