Що буде, якщо їздити на зимовій гумі влітку: повний розбір наслідків для авто

Машина може опинитись на зимовій гумі посеред літа з різних причин - але головне питання у тому, наскільки це безпечно? Як впливає зимова специфіка шин на поведінку авто у спекотну погоду?

Про те, як зробити їзду на зимових шинах улітку більш безпечною, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Чому ідея кататись влітку на зимових шинах така собі

Деякі водії не мають на сезонну заміну шин фінансів, деякі - часу, інші взагалі свідомо "добивають" старі зимові шини на літніх дорогах. Хід думок такий: коли вже протектор зимового комплекту непридатний для ефективної роботи в морози, то хай стара "зима" відпрацює рештки ресурсу у теплий сезон.

Але така їзда насправді несе кілька ризиків:

- Гумова суміш зимових шин не призначена для високих температур, вже при +8 °C вона втрачає свої зчіпні властивості, запрограмовані конструкторами;

- Зимовий протектор має багато ламелей і канавок, що зменшує площу контакту з дорогою порівняно з літніми шинами;

- Загадані недоліки стають критичними під час екстреного гальмування або маневрування - автомобіль може ковзати по асфальту, немов по льоду;

- Електронні системи безпеки, наявні на всіх більш-менш сучасних авто (ESP, ABS тощо), не розраховані на такі характеристики гуми - і можуть не зреагувати належним чином у небезпечний момент.

Що буде, коли експлуатувати зимову гуму у спеку?

Не варто сподіватися, що у спеку зимові шини зберігатимуть свої паспортні якості. Хоча в цілому машина у більшості ситуацій буде керуватись адекватно, очікувати від неї звичної поведінки не варто.

Наприклад, пригальмовуючи одного разу перед світлофором на гарячому асфальті, ви раптом можете почути писк заблокованих коліс, мов ви екстрено відгальмовуєтесь "у підлогу". Або в якомусь цілком штатному нешвидкому повороті колеса можуть заверещати так, мов ви змагаєтесь у швидкісному слаломі.

Звісно, сумнівним при цьому буде не тільки звук, а й реакція машини на дії педалями та кермом: гальмівний шлях буде довшим, а траєкторія повороту - непередбачуваною.

Фото: на гарячому асфальті м’який протектор зимових шин швидше зношується і має гірше зчеплення (unsplash.com)

Шини будуть зіпсовані

Якщо власник має на увазі по завершенні теплого сезону продовжити експлуатацію зимових шин і в холодну пору, то на нього чекає розчарування. Тобто формально все буде гаразд - зимові шини залишаться зимовими. Але фактично після гарячого літа вони втратять більшу частину своїх характеристик.

М’який компаунд зимових шин у спекотні місяці зношується набагато швидше, ніж у мороз. І в першу чергу гарячий асфальт швидко стирає протектор - особливо тонкі грані ламелів, які відповідають за ефективну роботу на льоду та снігу.

Та й в цілому глибина канавок після літніх трас може стати менше, ніж дозволені Правилами дорожнього руху 1,6 мм. Адже, як згадувалося вище, м’яка зимова гума на гарячому покритті зношується швидше звичайного.

Висновок

Отже, використовувати зимові шини в теплу пору хоча і не забороняє закон, але затія це ризикована. На перший погляд, все працює: машина їде, проблем не помітно. Але варто виникнути екстреній ситуації - і водій може раптово втратити контроль через слабке зчеплення коліс з гарячим асфальтом.

Тож керувати машиною в такому випадку треба з особливою обережністю, і з розумінням того, що у нештатній ситуації автомобіль поведеться непередбачувано.