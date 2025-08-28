Що буде, якщо одразу не відмити комах з капота та бампера

Для водія, що часто їздить заміськими трасами, рясно вкриті розбитими комахами капот і бампер - нічого дивного. Подив на власника чекає, коли він бачить, що зловредні козявки прикрашають передок і після мийки з потужними шампунями.
Про те, чому слід боятись комах, які б’ються о передок і дзеркала авто, і що з ними робити, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Загрозу від дрібних комах, яких машина зустрічає своїм передком під час літніх поїздок, автовласники часто недооцінюють. Тому що в багатьох випадках вони легко змиваються і водій про них забуває. Але буває і навпаки.
Комахи, які в теплу пору року розбиваються на капоті, облицюванні радіатора, бампері та дзеркалах автомобіля, іноді можуть залишитись на фарбі назавжди. І більше того, ці невинні цятки можуть завдати серйозної шкоди кузову автомобіля. Розберемося, чому не варто відкладати чистку і чим загрожує така безтурботність.
Тіло комах містить кислоти, ферменти та білки, які при тривалому контакті з лакофарбовим покриттям вступають з ним у хімічну реакцію. В першу чергу це трапляється у спеку, коли горішній шар лаку та фарби настільки гарячий, що стає м’яким і пропускає у себе ці агресивні речовини.
Та й навіть без хімічної агресії під дією сонця і високих температур комашки "прикипають" до поверхні, частково занурюючись у неї.
Якщо комахи роз'їли захисний шар лакофарбового покриття, під ним починає страждати сам метал. У цих мікротріщинах скупчується волога, бруд та реагенти з дороги, і в цих місцях може початися корозія. На це рудій хворобі потрібен час, але іноді буває достатньо і однієї зими – якщо дороги у вашому регіоні достатньо солоні.
Багато укомплектовані сучасні автомобілі можуть постраждати через комах і ще в одному аспекті. Крім іншого забруднення можуть впливати на роботу датчиків, розташованих у передній частині автомобіля – у бампері та решітці радіатора.
Чим довше комахи залишаються на кузові, тим міцніше вони "прикипають". Через 1-2 дні їх вже не можна просто змити водою та звичайним шампунем. Доводиться використовувати спеціальні очищувачі, а іноді й механічно відшкребати забруднення, що збільшує ризик пошкодження фарби.
Більш цивілізований (але не менш щадний) спосіб - полірування поверхні, при тому - так зване професійне, глибоке, із зняттям частини шару лака чи фарби. Але це крайні випадки, і починати слід не з них.
Не намагайтеся відтерти комах сухою ганчіркою, жорсткою стороною кухонної мочалки, нігтем, паличкою тощо - це може залишити подряпини.
Щоб зменшити шкідливий вплив літаючої дрібноти на лакофарбове покриття, слід заздалегідь подбати про захист кузова. Навіть звичайна воскова поліроль (не плутати з так званим "гарячим воском" на автомийках) створює бар’єр, що перешкоджає проникненню органічних агресорів в шар розігрітого ЛКП.
Більш дієві сучасні засоби на кшталт нанополімерів чи "рідкого скла". До того ж із навощеного кузова будь-які забруднення змиваються набагато легше і швидше.
Не варто недооцінювати шкоду від мертвих комах на капоті. Не можна точно сказати, коли вони легко змиються, а коли присохнуть назавжди. Тому чим раніше ви їх позбудетеся, тим надійніше збережете привабливий зовнішній вигляд і довговічність покриття автомобіля.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocar.