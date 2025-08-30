Rolls-Royce представив електромобіль Spectre у "весняній" версії: як виглядає новинка

Спільним для всієї серії Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera став мотив квітучої вишні як одного із найяскравіших символів весни.

Особливості зовнішності

Художники компанії вручну створили оригінальний малюнок квітучої гілки вишні, а потім скрупульозно перенесли її на кузов та салон. Наприклад, цим малюнком прикрашена контрастна смуга, що проходить характерною для всіх Rolls-Royce підвіконної лінії на боковинах.

Що в салоні

У салоні встановлені накладки з підсвічуванням та назвою спецсерії, а також цим мотивом квітучої вишні. Вишивка з аналогічним зображенням з'явилася на підголівниках крісел. Передня панель електромобілів прикрашена накладками із темного дерева з тривимірним малюнком гілок вишні.

Для його створення використовувалося лазерне гравіювання з 37 ступенями інтенсивності та особливий вид шліфування, яке не псує найтонший візерунок.

Особливості версій

Усього підготовлено три різновиди спецверсії Primavera. Перша називається Evanescent і присвячена весняним польовим кольорам. Кузов купе пофарбований у білий колір Crystal over Arctic White, салон оздоблений білою та зеленою шкірою. Внутрішній та зовнішній декор виконаний у бірюзовому відтінку.

Друге виконання Reverie уособлює пробудження природи, а тому має оригінальний синьо-зелений колір кузова Duck Egg та комбіноване оздоблення салону білою та блакитною шкірою. Весь дрібний декор зроблений жовтим.

Нарешті, третій варіант називається Blossom та присвячений весняному цвітінню. Кузов пофарбований у перламутровий колір Velvet Orchid, а комбінована обробка салону складається з білої та рожевої шкіри.

Прийом замовлень буде закрито на початку 2026 року, щоб встигнути передати готові машини якраз до кінця весни.