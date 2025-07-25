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Renault показав доступний мінівен Triber: ось як він виглядає

Фото: Renault показав доступний мінівен Triber (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Renault вивела на ринок новий доступний мінівен Triber. Модель змінилася зовні та всередині. Також розширено список обладнання, та дещо оновилась "техніка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Бюджетний Renault Triber дебютував в Індії в 2019 році. Тепер світ побачило друге покоління моделі.

З оновленням автомобіль отримав нові й більші бампери, інші радіаторні грати. Також змінилась палітра кольорів кузова, змінено дизайн 15-дюймових дисків.

Крім того, Triber став першою моделлю Renault в Індії із новою емблемою бренду. І якщо не брати до уваги початкові комплектації, то в цілому тепер компактвен виглядає куди солідніше попередника.

Що змінилось у салоні

У салоні прописалась перероблена передня панель та нова цифрова панель приладів. Центральні дефлектори обдува перенесли нижче. Як і раніше, Renault Triber запропонований у семимісному виконанні, при цьому третій ряд крісел можна забрати.

Що під капотом

Renault Triber оснащений бензиновим трициліндровим атмосферним мотором на 1,0 л потужністю 72 к.с. Мотор працює в парі з п'ятиступінчастою "механікою", а топовий компактвен запропонований з роботизованою трансмісією. Привід у будь-якому випадку лише передній.

Нагадаємо, раніше німецькі інженери перетворили Dacia Duster на справжній спортивний автомобіль. Пакет доробок кросовера представила фірма Carpoint, яка займається продажем моделей марки у Німеччині.

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RenaultАвтомобільний ринок