Renault показав доступний мінівен Triber: ось як він виглядає

Бюджетний Renault Triber дебютував в Індії в 2019 році. Тепер світ побачило друге покоління моделі.

З оновленням автомобіль отримав нові й більші бампери, інші радіаторні грати. Також змінилась палітра кольорів кузова, змінено дизайн 15-дюймових дисків.

Крім того, Triber став першою моделлю Renault в Індії із новою емблемою бренду. І якщо не брати до уваги початкові комплектації, то в цілому тепер компактвен виглядає куди солідніше попередника.

Що змінилось у салоні

У салоні прописалась перероблена передня панель та нова цифрова панель приладів. Центральні дефлектори обдува перенесли нижче. Як і раніше, Renault Triber запропонований у семимісному виконанні, при цьому третій ряд крісел можна забрати.

Що під капотом

Renault Triber оснащений бензиновим трициліндровим атмосферним мотором на 1,0 л потужністю 72 к.с. Мотор працює в парі з п'ятиступінчастою "механікою", а топовий компактвен запропонований з роботизованою трансмісією. Привід у будь-якому випадку лише передній.