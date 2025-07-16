Прихована загроза. Як швидко прибрати сколи з капота авто і чому не можна затягувати

Чому сколи фарби – це проблема

Така вже доля передньої частини кузова: і облицювання радіатора, і фари, і бампер, і капот, і крила відбивають собою нещадні удари всього, що здіймається у повітря колесами інших машин. Каміння і камінчики, пісок, шматки льоду - все це збиває лак і фарбу, і добре, якщо до грунта, а часто таки - до голого металу.

Що означає незахищена сталь чи алюміній (таких моделей все більше) під кислотними дощами і в соляних ванах вітчизняних шляхів, певно, пояснювати не варто. Кузовний ремонт - один з найдорожчих, тож у випадку з немолодою машиною часто він просто не має сенсу.

То що робити автовласнику, який не хоче за кілька років ремонтувати кузов?

Чому слід турбуватись про сколи завчасно

Найкраще думати про сколи на авто ще до їхньої появи, хоча на практиці все трапляється навпаки. Ми розглянемо дії після виявлення пошкоджень.

Може здаватись, що дрібні дефекти не варті уваги: мовляв, якщо з кількох метрів не видно, то й хвилюватися не варто. Але вже через пару років ці дрібниці можуть перетворитись на справжню біду: іржа може так роз’їсти капот і крила, що видно буде все під ними аж до двигуна і коліс.

Справа в тому, що лакофарбове покриття виконує не лише естетичну функцію - воно захищає кузов від корозії. Якщо скол проходить крізь усі шари (лак, фарба, грунт), то метал лишається беззахисним.

І хоча оцинковка чи фосфатування можуть трохи затримати іржу, в такій ситуації вони лише тимчасовий захист. И як тільки ржа бере своє - на вас чекає складний і затратний ремонт.

Фото: скол на капоті, вчасно зафарбований елементарним ремонтним олівцем, може не іржавіти близько року (Ігор Широкун, РБК-Україна)

Чому критично важливо усунути скол

Як тільки оголений метал починає іржавіти, процес стрімко охоплює сусідні ділянки - навіть ті, що ще під фарбою. Проблема в тому, що корозія "підкрадається" знизу, залишаючись невидимою аж до моменту, коли стає пізно.

І навіть якщо вдасться вчасно виявити пошкодження, очистити метал повністю непросто. Потрібна уважність і терпіння, бо навіть мікроскопічна залишена точка стане вогнищем нової іржі — вже під оновленим покриттям.

Як закрити скол фарби на капоті

Так чи інакше, головне завдання - не допустити контакту голого металу з вологою. Зробити це можна кількома способами:

- Тимчасово. Можна використати прості засоби, як-от ремонтний олівець, лак для нігтів або воскову поліроль. Найпростіше придбати манікюрний лак, причому є вибір за кольором і він доволі довговічний.

- На тривалий час. Якщо є бажання і ресурси, можна провести локальне фарбування по повній технології: грунт, фарба, лак.

- Радикально. Повне фарбування капота і крил або хоча б їх передньої частини. Але результат залежить від майстра, особливо у випадку капотом, адже температурне навантаження вимагає особливої якості.

- Захист плівкою. Її варто наклеювати ще на неушкоджену поверхню. Плівка, особливо товста поліуретанова (товщина 0,19 – 0,35 мм), справді добре захищає. Але поверх глибоких сколів із іржею на дні її використовувати не слід, бо корозія під плівкою лише пришвидшиться.

Як пофарбувати скол на капоті чи крилі

Важливо те, наскільки глибоке пошкодження і як швидко після появи його було помічено. Головна мета — закрити скол так, щоб не допустити корозії і повернути передку авто привабливий вигляд.

Ось покрокова інструкція, яку можна адаптувати в залежності від ситуації:

1. Ретельно вимийте та висушіть капот (іншу деталь).

2. Очистьте скол від іржі. Можна використати ніж із тонким лезом або наждачний папір. Працюйте обережно, щоб не зачепити непошкоджену фарбу.

3. Обробіть чистий метал перетворювачем іржі. Нанесіть краплю засобу зубочисткою, щоб не розлити зайвого. Дочекайтесь висихання, як вказано в інструкції.

4. Нанесіть грунт. Також точково, акуратно, не виходячи за межі сколу.

5. Якщо заводський грунт не пошкоджено, тобто скол неглибокий — ці етапи можна пропустити, але обов’язково знежирте лунку розчинником.

6. Нанесіть фарбу тонким пензликом чи зубочисткою. Дайте їй добре висохнути.

7. Нанесіть шар лаку. Він захистить нову фарбу і своїм блиском замаскує місце ремонту.

8. За бажання заполіруйте підфарбовані точки. Якщо нове покриття виступає над поверхнею, використайте абразивну поліроль. Але пам’ятайте - свіжа фарба і лак можуть бути м’якшими, ніж сусіднє старе ЛФП.

Висновок

Регулярно оглядайте капот і передню частину крил - наприклад, після чергової мийки чи після далекої поїздки по трасі. Чим швидше ви помітите скол і закриєте його, тим більше шансів уникнути корозії. А поки нема часу на повноцінний ремонт - скористайтесь тимчасовими засобами, щоб не залишати метал відкритим.

Одночасно з ремонтом точок на металевих деталях варто підфарбовувати і сколи на пластикових компонентах - бампері, облицюванні радіатора тощо. Корозія їм не загрожує, але від цих місць може початись руйнація лакофарбового покриття.