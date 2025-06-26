Позашляховик Nissan Patrol отримав найпотужнішу версію: ось як він виглядає

Бензиновий турбомотор V6 на 3,5 літра моделі VR35DDTT з безпосереднім уприскуванням на Patrol Nismo розвиває 495 кінських сил і 700 Нм крутного моменту. Максимальна тяга доступна при 3600 обертах за хвилину. Для порівняння, двигун стандартного Patrol видає 425 сил.

Окрім того, інженери заново відкалібрували дев'ятиступінчастий "автомат", переналаштували адаптивні амортизатори та кермо, а також додали спортивний вихлоп.

Що зробили з гальмами

Завдяки конструкції нового бампера зі спліттером гальма тепер ефективніше охолоджуються: холодне повітря прямує безпосередньо до дисків, знижуючи температуру на шість відсотків. Дифузор на кормі не тільки додає спортивного вигляду, ​​а й оптимізує аеродинаміку, забезпечуючи більшу стійкість і кращу керованість на високих швидкостях.

Зміни зовні

Серед зовнішніх особливостей Patrol Nismo – новий сітчастий малюнок решітки радіатора V-Motion з червоними смугами з боків та інші червоні акценти. Кольорів кузова тепер п'ять на вибір, включаючи ексклюзивний для Nismo сірий Stealth Gray, причому фарбування може бути двоколірним – з чорним дахом.

Цікаво, що 22-дюймові литі алюмінієві диски на 23 відсотки легші порівняно зі стандартними. Довжина позашляховика за рахунок доробок зросла на 90 міліметрів, ширина – на 40, а мінімальний кліренс зменшився з 244 до 195 міліметрів.

У салоні – сидіння з розвиненою підтримкою та малюнком у вигляді сот, червоні ремені безпеки, алюмінієві педалі газу та гальма. В обробці застосовані деталі зі шкіри та замші з вишитими логотипами Nismo. Поставки новинки клієнтам на Близькому Сході стартують у липні.