Популярний хетчбек Honda Civic оновили: тепер лише гібрид

Компанія Honda представила оновлений гібридний хетчбек Civic e:HEV для європейського ринку. Зовні він практично не відрізняється від оновленої торік американської версії моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Актуальний Civic одинадцятого покоління дебютував у Європі в 2022 році з гібридною силовою установкою та кузовом хетчбек, пізніше модельний ряд поповнив бензиновий хот-хетч Civic Type R, але його кар'єра в Європі незабаром завершиться, після чого європейцям буде доступний лише гібридний Civic e:HE.

Що працює під капотом

Силова установка Civic e:HEV складається з працюючого за циклом Аткінсона 2,0-літрового бензинового "атмосферника" на 143 к.с. і електромеханічного варіатора, в який вживлені два електромотори.

Один з них працює тільки в режимі генератора, тяговий електромотор видає 184 к.с. та 315 Нм, привід тільки передній. Максимальна сукупна потужність силової установки – 203 к.с. Тягова літій-іонна батарея розташована під заднім сидінням. З місця до 100 км/год гібридний Civic розганяється за 7,8 секунди, максимальна швидкість становить 180 км/год.

Що змінилось зовні

Рестайлінг, як ми вже знаємо за американською версією моделі, приніс Civic e:HEV агресивніше оформлення передка з новими, більш незграбними гратами і бампером без протитуманок. Також з'явилися нові 18-дюймові колісні диски і оновлена палітра кольорів для кузова.

Оновлення салону

Салон отримав новий 10,2-дюймовий екран мультимедіа, також у авто з'явилося додаткове підсвічування в зоні ніг, в комплектації Sport нове спортивне кермо оснащене обігрівом.