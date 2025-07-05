Подряпав чужу машину: як діяти, щоб не отримати великих проблем

Ви зачепили інше авто: що робити

Будь-яке пошкодження машини, навіть таке, яке прибереться любительською поліроллю, формально вважається ДТП. А значить, всі подальші дії мають бути узгоджені з законодавством - навіть якщо у другій машині нікого немає…

Не тікайте з місця пригоди. Це не лише незаконно, а й просто негідно. Хочеться поїхати далі, ніби нічого не сталося - але наслідки втечі можуть бути набагато серйознішими, ніж вирішення ситуації на місці. Адже залишання місця ДТП є однією з найтяжчих провин в українському Кодексі про адмінпорушення.

2. Зупиніться. Вам потрібно буде як мінімум зустрітися з власником пошкодженого вами авто.

3. Оцініть шкоду. Подивіться, наскільки серйозне пошкодження. Це допоможе вам зрозуміти, якої стратегії дотримуватись при розмові з власником авто. Можливо, варто зателефонувати знайомому майстру для попередньої оцінки.

4. Подумайте, чи викликати поліцію та страхову. Якщо збитки невеликі й менші за суму вашої страхової франшизи, можливо, краще вирішити все без залучення страхової компанії - інакше це може вплинути на вашу страхову історію.

5. Перевірте, чи не стояло авто з порушенням ПДР. Якщо інша машина була припаркована неправильно, це може частково зменшити вашу відповідальність. Зафіксуйте обставини, які можуть полегшити вашу провину: слизька дорога, відкритий люк каналізації, дитина на дорозі тощо.

6. Домовтесь на місці. Якщо пошкодження незначне, запропонуйте власнику компенсацію без залучення поліції чи страхової.

7. Повідомте страхову, якщо потрібно. Якщо збитки серйозні, одразу зв’яжіться зі своєю страховою компанією. Вони підкажуть, як діяти далі.

8. Оформлюйте європротокол. Якщо ви з іншим водієм дійшли згоди щодо обставин ДТП і винуватця, оформіть європротокол - і поліцію буде викликати не обов’язково.

Фото: на дрібні ДТП можна не викликати поліцію, склавши європротокол (gettyimages.com)

Якщо власника немає поруч

Може бути, що власника немає не тільки в самій машині, а й поруч. Якщо дочекатись його не вдасться, таки доведеться викликати поліцію. Бо якщо ви поїдете далі у своїх справах, формально це вважатиметься залишенням місця ДТП.

Коли ж таки ви соберетесь їхати, залиште записку під двірником. Напишіть для власника свої контакти, вибачення та короткий опис ситуації. Для себе зробіть фото місця події та розташування обох авто у прив’язці до об’єктів нерухомості.

Пошкодження машин

Шкодою для вашого авто вам варто буде перейматись дещо пізніше (хіба що вони просто зараз загрожують безпеці руху). А от стосовно другої машини питання принципове.

Щоб уникнути непорозумінь і зайвих витрат після незначного зіткнення, важливо мати чітке уявлення про справжній обсяг пошкоджень на чужому авто.

Зробіть якісні фото

• Зніміть пошкоджене місце на машині з кількох ракурсів.

• Сфотографуйте загальний вигляд автомобіля та його положення на дорозі.

Покажіть фото майстру

• Надішліть знімки знайомому фахівцю з кузовного ремонту.

• Будьте готові, що майстри не в захваті від такої діагностики по фото, але проявіть наполегливість - вам потрібна бодай приблизна вартість ремонту.

Навіщо це потрібно? Перш за все, щоб мати уявлення про реальну суму заподіяних вами збитків. І щоб уникнути ситуацій, коли власник пошкодженого авто починає згодом вимагати додаткові гроші, посилаючись на нібито дуже складний ремонт.

Висновок

З одного боку, ДТП може статись з кожним, але правда й те, що ймовірність аварії для себе можна суттєво зменшити. Наприклад, у великих містах є спеціальні курси контраварійної підготовки. Та і потренуватись у паркуванні самому на вільному майданчику ніхто не заборонить.

Також дуже корисно обладнати машину якісним парктроніком чи камерою заднього огляду. В наш час це цілком доступні девайси, які допоможуть вам навчитись відчувати габарити машини і підстрахують вас у складних ситуаціях.