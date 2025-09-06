Піонер цілої родини: BMW показала електричний кросовер iX3

Зовні iX3 не пішов далеко від концепту Vision Neue Klasse X, показаного у березні минулого року. В аналогічному стилі оформлять і новітні BMW. Довжина, ширина і висота кросовера – 4783, 1895 і 1636 мм відповідно при колісній базі 2898 мм. Коефіцієнт аеродинамічного опору вдалося знизити з 0,29 попереднього iX3 до 0,24.

Колісні диски за замовчуванням 20-дюймові, а як опція доступні 21- і 22-дюймові. Також можна доплатити за чорний декор. У багажнику є від 520 до 1750 літрів вільного місця.

Що в салоні

Всередині встановлена система Panoramic iDrive з довгим вузьким дисплеєм, розтягнутим на всю ширину лобового скла. По центру встановлений 17,9-дюймовий екран. Працює медіасистема на власній ОС – BMW X.

Баварці особливо виділяють чотири суперкомп'ютери, які керують майже всіма функціями автомобіля. У кожного з них своя роль: наприклад, комп'ютер Heart of Joy відповідає за трансмісію, гальма, рекуперацію енергії та інше, інші за медіа, електронних асистентів тощо.

До речі, у списку помічників є Highway Assistant, що дозволяє керувати автомобілем без допомоги рук протягом тривалого часу. iX3 називають програмно-керованим автомобілем, який удосконалюватиметься за допомогою оновлень "по повітрю".

Що під капотом

Поки розкрито "техніку" тільки версії iX3 50 xDrive. Вона отримає два електромотори на 469 сил і повний привід, а на розгін з місця до 100 кілометрів на годину витрачає 4,9 секунди.

Максимальна швидкість – 210 км/год. У кросовера 800-вольтова архітектура та передова батарея ємністю 108,7 кВт*год. Запас ходу становитиме від 680 до 805 кілометрів, а поповнити запас енергії з 10 до 80 відсотків можна буде за 21 хвилину.

Далі з'являться задньопривідний варіант з одномоторною силовою установкою, а в майбутньому, ймовірно, і гаряча М-версія. Вироблятимуть новий iX3 на заводі в угорському Дебрецені. Наступним членом сімейства Neue Klasse має стати седан, покликаний стати електричним варіантом 3 Series.