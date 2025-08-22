Підготовка авто до осені: повний чек-лист для водія

Поки на дворі тепло

Те, про що ми згадаємо нижче, пов’язано в першу чергу не з конструкцією автомобіля, а просто з тим, що деякі види робіт зручніше виконати у теплу і суху погоду. При тому що осінь, навіть в Україні, часто приходить без попередження і з рішучим проявом свого характеру. При тому дбайливий автомобіліст ті роботи все одно спробує виконати, але це обійдеться йому дорожче в усіх сенсах.

Порядок в салоні - чисто і сухо

Приберіться в салоні. Мається на увазі, що поки немає дощів та холодів, варто навести генеральний марафет - з вологим прибиранням. Нюанс у тому, що пил, бруд, серветки, віхті та папірці він бутербродів під сидіннями та килимками в осінню погоду вберуть воду і перетворяться на розплідники грибків і акумулятор вологи.

І щодо вологи – вона завжди провокує корозію, яка рано чи пізно з’їдає будь-який автомобіль. Тому передосіннє прибирання має включати у себе і ретельну сушку салону, наприклад, на сонці з прочиненими дверями або вікнами.

Хімчистка

Якщо оббивка інтер’єру давно волає про хімчистку, саме в останні теплі дні літа і варто її замовити. Причина та сама, що і у попередньому абзаці - волога і можливість її позбутись.

Для тих, хто не в курсі: хімчистка в автомобілі означає залишки води в оббивці сидінь та підлоги. Щоб її позбутись, машину треба доволі довго сушити - або на сонці, або електричними обігрівачами. Нам здається, що на сонці вийде трохи дешевше.

Фото: до приходу осені салон машини бажано добре просушити, бо в холодні дні волога заважатиме бачити дорогу і провокуватиме корозію (freepik.com)

Віск і полірування

Щоб лакофарбове покриття пережило зиму без мікроподряпин і рудих цяток корозії у місцях випадкових сколів, машину варто вкрити захисним шаром воску. На практиці цю процедуру часто називають не воскуванням, а поліруванням, хоча поліроль бажано взяти суто восковий, без абразивних компонентів.

Крім воскових поліролей, існує цілий перелік різного роду захисних препаратів типу "нанополіролей" та "рідкого скла". Вони вважаються більш стійкими до багатократних мийок і снігопадів, аніж віск.

Проте для нас зараз важливо те, що всі ці засоби потребують сухої і теплої погоди для нанесення. Додамо, що і кузов перед візитом до полірувальника має бути чистим, чого важко досягти в осінню негоду.

Антикор

Автомобіль, якому близько десяти років, обов’язково має на кузові перші вогнища корозії. Днище, низ порогів, колісні арки, нижні кромки дверей, капота та "ляди" багажника - найбільш ймовірні місця, де "руда хвороба" починає проявляти себе.

Знайти сервісменів та майстерню, де беруться за таку роботу, сьогодні непросто. Тому автомобілісту є сенс витратити самому один вихідний і обробити іржаві точки щіткою та перетворювачем іржі. Якщо цього не зробити, після солоної зими можуть знадобитись уже послуги зварювальника та маляра - а це вже інший рівень клопотів та витрат.

Більш легкий варіант - відносно молода машина, в якої треба лише відновити порушений заводський антикор на днищі і в арках коліс.

Всі рідини

Ближче до середини осені можна очікувати перших морозів - незначних, але достатніх для того, щоб розморозити пляшку з мінералкою чи бачок омивача. Більше того, навіть короткочасна низька температура часто "проявляє" слабкі місця у системі охолодження.

Тобто щоб після першого ж приморозку не отримати сюрпризів у вигляді калюжі під машиною або в салоні, варто вже цими днями:

Прибрати з салону та багажника скляні пляшки з водою;

Проінспектувати систему охолодження двигуна на предмет стану шлангів та патрубків - і за потреби замінити старі підозрілі деталі;

Заразом приділити увагу робочим рідинам у системах та агрегатах. Проконтролюйте рівні оливи в двигуні і АКП, кількість і стан гальмівної рідини, рідини підсилювача керма та антифризу. І не забувайте про термін експлуатації рідин – чи не час їх замінити?

Головне

Як і багато інших профілактичних операцій, більшість вищезгаданих заходів не є обов’язковими. Машина, особливо якщо вона ще молода, і без того буде успішно виконувати свої функції і восени, і взимку. Але при цьому зросте ймовірність несподіваної відмови, поламки у дорозі, а також скоротиться її ресурс – тобто вона прослужить менше, ніж могла би.