Перше авто. Топ-5 ідеальних моделей для новачків: легко водити, легко паркувати!

Як вибрати авто для водія-новачка

Бувалі інструктори з водійської підготовки для драйверів-початківців радять обирати доступні моделі без надмірного технічного оснащення і складної електроніки.

Бо у фазі навчання (а воно, будьте певні, продовжується і після автошколи) важливо сфокусуватись на ситуації на дорозі, а не на розумінні складної системи авто. Зайві функції, які можуть відволікати або створювати труднощі, краще залишити на потім - коли молодий водій почуватиметься за кермом більш-менш звично.

Складні технології, зокрема в дорогих комплектаціях сучасних моделей, можуть вийти з ладу через необережні дії або просто через зношення, якщо мова про вживану машину. Чи варто новачку додатково турбуватись про ремонт і несподівані витрати? Саме тому для тих, хто тільки починає водити, рекомендовані відносно прості автомобілі. Що зовсім не означає, що вони неодмінно дешеві.

Фото: Volkswagen Golf визнані експерти вважають зразковим автомобілем (wikipedia.org)

Volkswagen Golf

Модель, найбільш близька до поняття ідеальний автомобіль. Хоча "Гольф" коштує недешево й вважається технологічно непростим, він комфортний у щоденному користуванні, а за умови якісного обслуговування практично не має збоїв у роботі.

Дизельні мотори демонструють чудові показники економічності, цілком реально мати витрату 4,5 - 4,7 л на 100 км. Проте є й нюанси: важко знайти бензинову версію, сумісну з газобалонним обладнанням, а на вторинному ринку часто трапляються машини з великим пробігом - адже в Європі Golf купують саме для активної експлуатації.

В наш час доцільно шукати Volkswagen Golf в одному з трьох останніх поколінь - тобто VI, VII та VIII генерацій.

Фото: Ford Fiesta - типовий представник європейського автомобіля В-класу (wikipedia.org)

Ford Fiesta

Цей хетчбек роками утримував першість серед європейських компактів - і небезпідставно. Незважаючи на свою приналежність до класу A, Fiesta не виглядає тісною, натомість вражає технічною продуманістю, стильним дизайном та високою надійністю.

Модель має сучасну трансмісію, добрий рівень безпеки та активний характер, який подобається енергійним драйверам. Цікаво, що через імпорт із США доступне придбання рідкісних для Європи модифікацій, як-от Focus-седан, а також розширився асортимент моторів.

Недоліки очевидні: технічна сучасність має свою ціну у гривнах та валюті, та й знайти сервіс, здатний обслуговувати Fiesta без проблем, - не так вже й легко.

Фото: Daewoo Lanos випускався по всьому світу під кількома брендами (wikipedia.org)

Daewoo/ЗАЗ Lanos

Не зважаючи на поважний вік моделі (Lanos стартував ще в 1998 році), це - один із найбільш дружніх варіантів для тих, хто щойно сідає за кермо.

З будь-яким з доступних двигунів "Ланос" простий у водінні, має чутливі та податливі педалі, а двигун доброзичливо ставиться до помилок водія, пробачаючи хиби при перемиканні передач.

До плюсів можна сміливо додати доступну ціну запчастин, поширеність моделі на вторинному ринку, а також чимало авто з уже встановленим ГБО. Серед мінусів - не надто економні силові агрегати та застаріла архітектура кузова, що ускладнює посадку в салон.

Фото: Renault Logan свого часу позиціонували як дешеве авто для ринків, що розвиваються (wikipedia.org)

Renault Logan/Sandero

Елементарно проста модель, яку від корейського однокласника вигідно відрізняє більш зручний кузов з високим салоном. "Француз" представлений у двох кузовах - є місткий седан Logan із вражаючим багажником та хетчбек Sandero. При останній має версію Stepway з підвищеним кліренсом.

"Логан" та його похідні прості за конструкцією, невибагливі в експлуатації, а технічне обслуговування та запчастини доступні скрізь. Якщо добре пошукати, можна знайти версії з автоматичними коробками передач.

Пропозицій на ринку чимало, при тому є чимало добре збережених екземплярів з перших рук. Щодо мінусів - неоднозначний зовнішній вигляд седана і ризик натрапити на машину після служби в таксі.

Фото: Ravon R2 - фактично Chevrolet Spark під іншим брендом ( uzautomotors.com )

Chevrolet Spark/Ravon R2

Дуже цікавий автомобіль, який є гідним варіантом в першу чергу для міста. Він компактний, але доволі комфортний усередині завдяки високій посадці і ретельно продуманій ергономіці, і простір у салоні не викликає відчуття тісноти. Надійність на рівні, а обслуговування не потребує великих затрат.

Значна частина цих авто, представлених на українському ринку, оснащена якісними японськими “автоматами”. При тому коли ця машина продавалась в автосалонах, вона була найдешевшим авто з АКП в країні.

І Spark, і R2 можна знайти в гарному стані. Слабкі сторони стандартні для цього сегмента - обмежений об’єм багажника та помітна витрата пального.

Висновок

Обираючи машину для початківця, не забувайте і чинник технічного стану. Навряд чи недосвідченому водію допомагатимуть різного роду проблеми з поламками, клопоти пошуком запчастин і візитами на СТО. Тому будь-який автомобіль має бути крім іншого ще й в прийнятному технічному стані.