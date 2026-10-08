ТОП-5 універсалів українського ринку: вибираємо авто з багатофункціональним кузовом

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Універсал - старий тип кузову, але за кількома параметрами він неперевершений дотепер

- старий тип кузову, але за кількома параметрами він неперевершений дотепер Майте на увазі - еволюція змінила деякі ключові вигоди універсала

- еволюція змінила деякі ключові вигоди універсала Різниця цін на універсали в автосалонах - мало не подвійна, але на головне це не впливає

на універсали в автосалонах - мало не подвійна, але на головне це не впливає Будьте обережні - замість практичного "сарайчика" можна випадково придбати спорткар з великим багажником

Фото: рівна підлога багажника і маса конфігурацій салону - правило гарного тону в даному сегменті (volkswagen.ua)

Кузов універсал: про що йдеться

Машина з кузовом універсал найчастіше є версією певної масової базової моделі, і як правило базова машина - це більш короткий хетчбек.

Відтак, універсал - найдовший кузов у сімействі. За довжиною він як седан, але так само як хетч має спільний з салоном багажний простір, який простягається вгору до стелі. Приріст довжини досягається за рахунок більшого заднього звісу, тобто - багажника.

Інша типова ознака - близька до вертикалі задня стінка кузова. Також часто універсали мають більш досконалу задню підвіску, зокрема, з автоматичним підтриманням висоти над дорогою.

Зрештою виходить, що універсал, побудований як варіант масового хетчбека - найдоступніша з машин з дійсно великим багажником.

Альтернативні класи - компактвен, "високий" комерційний універсал (так званий "пиріжок") будуть помітно дорожчими.

При тому багажник універсала наших днів великий і при розкладених, і при складених задніх сидіннях, до того ж всі такі моделі мають можливості трансформації.

Задній диван складається весь або по частинах, підлога завжди подвійна, передбачено захисні сітки та полиця (шторки) для захисту речей від очей сторонніх очей та переміщення у пасажирську частину салону.

Фото: багажник сучасного універсала - найбільший серед усіх легковиків (volkswagen.ua)

"Сарай" - то вже неправда

Колись універсали зневажливо називали сараями - за суто господарську орієнтацію і за відповідну утилітарну зовнішність. Але прийшли інші часи, цільова аудиторія змінилася, попит зменшився, тож і виробники почали цінувати кожного клієнта.

Тепер в багатьох випадках виробник намагається позиціонувати свій універсал не як суто практичний транспорт для поважного сім’янина, а як машину для активного способу життя і навіть для активного драйву.

Тому не дивно, що ці "вагони" зазвичай мають потужні, часто топові двигуни під капотом, агресивний стайлінг і мов спортивні найменування.

Отже, машина з кузовом універсал - це варіант отримати містку машину без втрати переваг типового легкового сегменту. На відміну від вена, габарити, керованість і вартість утримання залишаться на доступному "легковому" рівні.

Отже, днями в автосалонах офіційних дилерів ми знайшли універсали тільки С- та D-класів - і саме з них складається наш огляд.

Фото: Škoda Octavia Combi (skoda-auto.ua)

Škoda Octavia Combi

Модель, яка протягом чотирьох своїх поколінь втілює для українського споживача поняття практичності, надійності і доступності (звісно, відносної). Імідж цілком виправданий. Octavia Combi має найбільший в класі багажник (базові 640 л і 1700 л при складених сидіннях) і найменшу ціну.

У Octavia Combi в Україні, певно, найширша у нашій добірці моторна лінійка: чотири бензинові мотори TSI (1,4 - 2,0 л, 150 - 204 к.с.), дизель (2,0 л, 150 к.с.) і м'який гібрид на основі бензинового 1,5 TSI.

Трансмісії включають 6-ступеневу механічну КП, 7-ступеневу DSG або класичну 8-ступеневу АКП - залежно від обраного двигуна. Можна обрати версію з приводом на всі чотири колеса.

Ціна від 1 314 600 грн.

Фото: Škoda Superb Combi (skoda-auto.ua)

Škoda Superb Combi

Якщо коротко - це більш багата "Шкода", причому не тільки більш містка, а й справді з елементами розкошів. Величезний багажник (690 - 1920 л) поєднується з дорогою, представницькою зовнішністю і стрімким силуетом.

Вибір двигунів менший, але вони більш потужні: бензинові 2,0 TFSI (190 - 265 к.с.) і дизельні 2,0 (150 - 193 к.с.). також доступний бензиновий м’який гібрид. Усі двигуни працюють у парі з 7-ступеневою автоматичною коробкою передач DSG.

Звісно, традиційно для великих чеських універсалів є версії з повним приводом.

Ціна від 1 785 850 грн

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Фото: Volkswagen Passat Variant (volkswagen.ua)

Volkswagen Passat Variant

Хрестоматійний універсал Volkswagen Passat продається зараз вже у дев’ятому поколінні. І між іншим, це єдиний тип кузова, з яким Passat продається в Європі. Згідно свого класу машина має велике багажне відділення (690 - 1920 л), але лінійка двигунів відносно скромна.

В українських автосалонах модель пропонується з бензиновим 2,0 TSI (204 к.с.) і дизельним 2,0 TDI (150 к.с.), в обох випадках - з досконалим преселективним роботом DSG-7. Також в каталогах міститься бензиновий м' який гібрид 1, 5 TSl (150 к.с.), теж у парі з DSG-7.

Ціна від 2 114 247 грн.

Фото: BMW 3-series Touring (bmw.ua)

BMW 3 Touring

Так, виявляється, не тільки в нашій країні збереглися автомобілісти, яким потрібна культова баварська марка з можливістю перевезти в багажнику двокамерний холодильник. BMW має цілий сонм чистокровних універсалів, з яких ми обрали 3 series.

Перше, що слід сказати: це модель з найменшим багажником в нашій добірці: 500 л в походному стані і 1 510 л при складному задньому дивані.

Вибір двигунів непоганий, хоча маємо застережити вас від плутанини з цифровими індексами у назві. Отже, якщо говорити про суто цивільні машини без літери М у назві, то ми нарахували у продажу два бензинові мотори (318i на 156 к.с. і 320i на 184 к.с.) і два дизелі (318d на 150 к.с. і 320d на 190 к.с.).

Є ще певний вибір модифікацій спортивного сімейства М з моторами аж до "шістки" потужністю 380 к.с. і прискоренням до 100 км/год за 4,5 с, але про них сьогодні говорити не будемо.

Цікаве виконання 330e Touring, де індекс "е" означає гібрид, що підзаряджається; на ньому можна проїхати порядку 90 км без використання паливного мотора. Звісно, не обійшлося без повноприводних комплектацій.

Ціна від 1 865 100 грн.

Фото: Seat Leon Sportstourer (seat.ua)

Seat Leon Sportstourer

Іспанське бачення універсала зі спортивним характером. І машина дійсно справляє належне враження - що зовні, що за відчуттями за кермом: прискорення від 0 до 100 км/год - 7,7 секунди.

І попри гарячу харизму, машина має пристойний багажник: 620 - 1600 літрів. При такій заявці Leon має чи не найнижчу ціну у даній групі.

З мінусів - обмежений, м’яко кажучи, вибір моторів, який складається з одного силового агрегата: бензиновий 1,5 TSI (150 к.с.) у виконанні "м'який гібрид". Єдино доступна трансмісія - автоматична, у вигляді преселективного робота DSG.

Ціна від 1 377 459 грн.

На завершення

Автомобіль надто глибоко проник у наше життя, щоб думати, що можна знайти один його тип на всі випадки і потреби. Але легковик у кузові універсал залишається найближчим до цього статусу. І те, що попри масу альтернатив він утримує міцні позиції на ринку, зайвий раз це підтверджує.