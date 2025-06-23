Перетяжка салону авто: скільки коштує у 2025 році і що треба знати водію

Потреба перетягнути салон виникає навіть на свіжих автомобілях, і тоді з’ясовується уся незвичність і незрозумілість цього завдання. Що являє собою процес перетяжки та як його здійснити?
Про те, з чого почати перетяжку салону і що для цього потрібно, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Коли говорять про перетяжку салону, мають на увазі роботу з м’яким оздобленням інтер’єру. Йдеться про заміну оббивки сидінь, дверних панелей та інших частин салону. Іноді змінюють оздоблення лише окремих елементів, наприклад, сидіння чи дверей, хоча це може вплинути на загальну гармонію оформлення.
Це серйозна робота, що вимагає фінансових витрат і часу. Слід знайти кваліфікованих спеціалістів, переконатись у їхній спроможності виконати завдання, підібрати матеріали відповідного кольору та текстури, узгодити стиль і зрештою залишити авто для виконання робіт.
Причини можуть бути як практичні, так і естетичні - не завжди це гостра потреба, інколи просто хочеться змін. Багато хто з водіїв цінує комфорт і намагається підсилити приємну атмосферу в авто. Одне слово, причини бувають такі:
Вартість таких робіт здебільшого визначається двома головними факторами: вибором матеріалу та обсягом поверхонь, які підлягають обтягуванню.
Скажімо, спинки сидінь можуть бути як пластиковими, так і повністю м’якими, а дверні панелі - з більшими або меншими тканинними вставками. Додає вартості складність дизайну, зокрема, комбінація матеріалів: тканина з алькантарою, шкіра звичайна плюс шкіра з перфорацією.
У регіонах ціна на оновлення оббивки середньостатистичного авто С-класу починається від 10-15 тисяч гривень (з матеріалами).
Зазвичай йдеться про використання спеціальних автомобільних тканин і базовий стандарт - перешивка сидінь. Дверні карти часто обговорюються додатково, їх навіть можуть зробити як бонус.
Фото: інтер'єр з складною архітектурою панелей перешити набагато дорожче (unsplash.com)
Коли бюджет обмежений, можна замовити лише перетяжку передніх сидінь. У такому разі ціна стартує від 7-8 тисяч гривень, залежно від кількості і вартості обраного матеріалу.
Інший варіант - скомбінувати матеріали вищої та нижчої якості. Тобто використовуючи дешевші матеріали лише там, де на них немає великого навантаження: наприклад, з тильного боку спинок сидінь.
Але при тому не варто обирати геть дешеві матеріали. Обирайте тканину, вінілісшкіру, нитки хай не дуже модні і стильні, але зносостійкі.
Щодо максимальної ціни, обмежень майже немає. Деякі тканини коштують 300 гривень за погонний метр, інші - 800 гривень, а алькантара може сягати 30-40 євро за метр. Також слід звертати увагу на якість ниток, точність крою та професіоналізм майстрів - і на цьому теж не варто економити.
Попри те, що такий вид робіт як перетяжка салону маловідомий автомобілістам, особливих проблем у власника вона не повинна викликати. На щастя, є майстерні, які займаються цим професійно.
Інша справа, що перед зверненням в таку фірму варто подумати ще раз. Чи не буде доцільнішим вдатись до альтернативних варіантів - добротних чохлів, локального ремонту оббивки або придбання ненових, але добре збережених сидінь?
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При підготовці статті були використані матеріали "Інгвар Інжиніринг" та "Звук і тюнінг".