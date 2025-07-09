Новий суперкар Ferrari Amalfi отримав інноваційні гальма: ось як він виглядає

У Amalfi, названого на честь одного з міст Італії, обтічний силует і той же 8-циліндровий двигун на 3,9 л, але зі збільшеними характеристиками. Виробництво нової моделі Ferrari запустить уже цього року.

Технічні подробиці

Під капотом у Ferrari Amalfi встановлена модернізована версія двотурбінного 3,9-літрового мотора V8. Він розвиває 640 кінських сил, розганяючи 1470-кілограмове купе з місця до першої "сотні" за 3,3 секунди. Максимальна швидкість авто становить 320 км/год. Надбавка в потужності в порівнянні з попередником невелика – всього 20 сил.

У Ferrari зазначають, що двигуну замінили турбокомпресори та датчики тиску, встановили новий блок управління та полегшені розподільні вали. Під оновлення адаптували 8-діапазонний "робот" з подвійним зчепленням та масляною ванною. Також інженери попрацювали над глушником, щоб вписатися в нові європейські вимоги щодо рівня шуму, але зберегти фірмовий звук V8.

Що змінилось у зовнішності

Найбільш помітна зміна екстер'єру – перероблена решітка радіатора з широким нижнім повітрозабірником замість "сітки" Roma. Фари, що стали компактнішими, візуально об'єднані темною планкою. У профіль автомобіль майже не змінився, якщо не брати до уваги нових 20-дюймових колісних дисків. Позаду — нові вентиляційні отвори та мінімалістичні ліхтарі.

Особливості у салоні

Салон повністю перекомпонований. У минуле пішла масивна перегородка між водієм та пасажиром, встановлені нова панель приладів діагоналлю 15,6 дюйма та 10,25-дюймовий центральний дисплей. Ще один екран на 8,8 дюйми розташований перед пасажиром.

Крім того, кермо замінено на нове – з фізичними елементами управління. Сидіння з функціями вентиляції та 10-точкового масажу доступні у трьох розмірах. За доплату встановлять преміум-аудіосистему Burmester із 14 динаміками.

Незвичні гальма

Amalfi отримала електронно керовану гальмівну систему brake-by-wire замість традиційної та контролер ABS Evo, що дозволяє точніше дозувати гальмівне зусилля на задніх колесах. У пакет помічників входять адаптивний круїз-контроль із функцією екстреного гальмування, системи попередження про перехресний рух ззаду, розпізнавання дорожніх знаків та камери кругового огляду.